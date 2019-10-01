صحيفة تكشف تفاصيل تفكيك خلية كانت تجهز عمليات إرهابية خطيرة في دولة عربية

السبت 26 أكتوبر-تشرين الأول 2019 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس- وكالات

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كشفت تقارير صحفية تفاصيل تكفيك خلية إرهابية، كانت تجهز لعمليات إرهابية خطيرة في دولة عربية.

ونشرت صحيفة "هسبريس" المغربية تفاصيل تكفيك عناصر الأمن المغربية خلية إرهابية وصفته بـ"الخطيرة" في ضواحي الدار البيضاء، ولها امتدادات في مدينتي وزان وشفشاون.

ونقلت الصحيفة المغربية عن مصادر قولها إن الخلية كانت مكونة من 6 عناصر، ينشطون في منطقة طماريس في ضواحي الدار البيضاء وشفشاون ووزان.

وكانت تنوي تلك الخلية الإرهابية تنفيذ عمليات إرهابية خطيرة، وعثرت القوات على مجموعة كبيرة من الأسلحة والمتفجرات بحوزتهم.

وتتكون هذه الأسلحة، التي كان الإرهابيون المشتبه فيهم ينوون استعمالها لتنفيذ هجمات خطيرة بالمملكة، من بندقيتين للصيد و3 مسدسات أوتوماتيكية؛ منها اثنان مشحونان بعيارات نارية في كل مسدس.

كما عثرت قوات الأمن على 7 علب ذخيرة، مكونة من 70 خرطوشة للصيد، و38 رصاصة نارية من عيار 9 ملم وحزامين لحمل الذخيرة و9 أسلحة بيضاء عبارة عن سيوف وأسلحة مختلفة، وبقايا مواد كيميائية مشبوهة تستعمل لصناعة المتفجرات.

وتم العثور بحوزة عناصر الخلية على معدات للهرب تحت الماء، مكونة من صدريات نجاة و4 مصابيح ضوئية تعمل تحت الماء، وقناعين للتنفس تحت الماء، وأقواس رماية تحت الماء وبوصلتان، وزورق مطاطي أسود ومضخة هوائية وساعتين تستعمل تحت الماء، وشاحن بالطاقة الشمسية.