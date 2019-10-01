مقاتلات التحالف توجِع «الحوثيين»بـ«13»غارة جوية

الجمعة 25 أكتوبر-تشرين الأول 2019 الساعة 11 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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كثفت مقاتلات التحالف العربي من غاراتها الجوية على مواقع مليشيا الحوثي الانقلابية في محافظة حجة، تزامناً مع معارك عنيفة تدور منذ قرابة عشرين يوماً.

واستهدفت مقاتلات التحالف مساء اليوم الجمعة بثمان غارات مواقع المليشيا في محوري حرض وعبس ومستبأ، ليرتفع عدد الغارات منذ مساء الخميس إلى 13 غارة.

واستهدفت المقاتلات مواقع وتجمعات المليشيات الحوثية واطقمها العسكرية ومدفعيتها الثقيلة في حرض وعبس ومستبا

وكانت قوات الجيش الوطني قد صدت هجمات عدة لمليشيا الحوثي وكبدتها خسائر كبيرة في العدة والعتاد.