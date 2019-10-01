”المجلس الانتقالي الجنوبي“ يعتبر اتفاق الرياض ”خطوة استراتيجية نحو الانفصال“

الجمعة 25 أكتوبر-تشرين الأول 2019 الساعة 10 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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اعتبر "المجلس الانتقالي الجنوبي" في اليمن، الجمعة، أن توقيعه على اتفاق مع حكومة بلاده بالعاصمة السعودية الرياض، يمثل خطوة استراتيجية على طريق تحقيق مشروعه في انفصال الجنوب عن الشمال.

جاء ذلك في تصريحات للمتحدث باسم المجلس المدعوم إماراتيا، نزار هيثم، نشره الموقع الرسمي للمجلس.

وقال هيثم، إن "المجلس الانتقالي الجنوبي، نجح من خلال التوقيع على اتفاق الرياض، الذي ترعاه السعودية، أن يُؤسس لمرحلة جديدة ومُتقدمة، يكون فيها للجنوب تمثيل رسمي على الطاولات الإقليمية والدولية".

وأشار إلى أن الاتفاق يؤسس لشراكة رسمية على كافة المستويات السياسية والعسكرية والاقتصادية والأمنية والتنموية مع التحالف العربي بقيادة السعودية.

ولفت إلى أن القضية الجنوبية ستنتقل، من خلال اتفاق الرياض، إلى مرحلة الشراكة الواضحة والرسمية والاعتراف الاقليمي والدولي بالقضية الجنوبية، وانتزاع حق الجنوبيين في إدارة أرضهم وتأمينها وحمايتها.

وتابع أن "اتفاق الرياض يمثل خطوة استراتيجية على طريق تحقيق مشروع المجلس الانتقالي الجنوبي وأهدافه المتمثلة في التحرير والاستقلال"، في إشارة إلى تحقيق انفصال جنوب اليمن عن شماله الذي يدعو إليه.

ومساء الخميس، قال مصدر حكومي، إنه تم التوصل إلى اتفاق بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتياً.

وأوضح أنه سيتم التوقيع على الاتفاق بين الحكومة و"الانتقالي"، خلال الأيام القادمة، برعاية سعودية.