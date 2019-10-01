«الحوثيون»يقتحمون مركزاً لتعليم القرآن الكريم ويختطفون مديره

الجمعة 25 أكتوبر-تشرين الأول 2019 الساعة 10 مساءً / مأرب برس- متابعات

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اقتحمت مليشيات الحوثي الانقلابية مركزاً لتعليم القرآن الكريم والعلوم الشرعية غربي مدينة ذمار.

ونقل موقع "الصحوة نت" عن مصادر محلية قولها أن مليشيا الحوثي اقتحمت مركز الشوكاني لعلوم القرآن بعدد من الأطقم واختطفت مدير المركز الشيخ عبدالملك الريسي وأفرجت عنه صباح الخميس بعد مصادرتها ونهبها لمحتويات المركز وأعطاها له مهلة أسبوع لمغادرته وتسليمه.

وأغلقت مليشيا الحوثي مئات المراكز القرآنية في عدد من المحافظات الخاضعة لسيطرتها ومنعت التدريس فيها وقامت بمصادرة ونهب كافة محتوياتها.