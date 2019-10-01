مضيفة مغربية تنتزع 700 الف ريال سعودي من شركة طيران في المملكة كيف علق ”عيدروس الزبيدي“ على اتفاق الرياض الذي بدد حلمه وانتصر لارادة ”هادي“ انهيار جندي لبناني بعد هتافات النشيد الوطني .. أصبح حديث أهل الفن بموكب مهيب.. ”الميسري“ و”الجبواني“ يصلان ”شبوة“.. شاهد بالفيديو تحذير طبي خاص للنساء بخصوص الماكياج السعودية تكشف عن آلياتها لمكافحة التحرش بالمنشآت الحكومية والخاصة اعتقال ابنه شقيق زعيم منظمة "غولن" في إسطنبول في حديث نادر وصريح لأرفع مسؤول عسكري حتى الآن.. الكشف ولأول مرة عن ”مخططات إماراتية مرعبة“ واجهتها الحكومة طوال 5 سنوات الكشف عن أول كنيس يهودي سري في الإمارات لنشر اليهودية مصدر عسكري رفيع يكشف عن معلومات صادمة بخصوص قوات ”طارق صالح“
صحيفة المرصد: ألزمت المحكمة العمالية شركة طيران في جدة بصرف نحو 700 ألف ريال لمضيفة جوية «مغربية الجنسية»، كمستحقات وظيفية، متمثلة في أجور ورواتب متأخرة ومكأفاة نهاية الخدمة وتعويض عن أرصدة إجازات سنوية، إضافة إلى تسليمها شهادة خدمة عن عملها لـ4 سنوات.
وحسب”عكاظ” فإن المضيفة الجوية أقامت دعوى أمام المحكمة العمالية مرفقة في دعواها عقد عمل ومطالبات بمستحقاتها الوظيفية، وتم قبول الدعوى لعدم انتهاء العلاقة العمالية، وأبلغت المحكمة شركة الطيران المدعى عليها عبر النظام الآلي بموعد انعقاد الجلسة نظاما، لكنها لم تحضر في البداية. واعتبرت المحكمة تغيب ممثل عن الجهة المدعى عليها تضييعا لحق العاملة وإضرارا بها، وفي وقت لاحق حضر ممثل عن الشركة وقدم عقد عمل المضيفة وطلب مهلة للرد، لكنه تغيب عن الجلسات اللاحقة.
وأفادت المحكمة أن المدعية تركت العمل لعدم صرف رواتبها، وهو ما اعتبرته المحكمة أنها تستحق مكافأة نهاية الخدمة وفق نظام العمل، واحتسبت المحكمة الراتب الأخير للمضيفة، المقدر بـ13 ألف ريال، مقدارا معتمدا لصرف المستحقات الوظيفية.