كيف علق ”عيدروس الزبيدي“ على اتفاق الرياض الذي بدد حلمه وانتصر لارادة ”هادي“

الجمعة 25 أكتوبر-تشرين الأول 2019 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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وصف رئيس ما يسمى بـ”المجلس الانتقالي الجنوبي“، المدعو "عيدروس الزبيدي"، توقيع وفده على اتفاق الرياض مع وفد الحكومة الشرعية المعترف بها دوليا، بأنه "خطوة جيدة".

وفي تغريدة على "تويتر" رصدها ”مأرب برس“، قال عضو هيئة رئاسة الانتقالي الجنوبي "سالم العولقي"، إنه أجرى مكالمة هاتفية مع "الزبيدي"، الذي وصف توقيع الاتفاق بأنه "خطوة جيدة".

وقال "العولقي": "في مكالمة هاتفية مع أخي الرئيس عيدروس الزُبيدي قبل قليل. سألني: مرتاحين أبناء الجنوب من الاتفاق؟ قلت: طالما أنت على رأس مجلسهم الانتقالي ومؤتمن على تطلعاتهم لاشك مرتاحين. قال: خطوة جيدة والقادم أفضل وشعب الجنوب هو الأمين على قضيته. يبلغكم خالص التحيات والسلام".

الى ذلك، نشر مسئول حكومي يمني ‏معلومات عن الاتفاق مع الانتقالي وابرز النقاط التي تم شطبها من الاتفاق وكان الانتقالي يريد فرضها.

ونشر محمد قيزان وكيل وزارة الاعلام في تغريدة رصدها ”مأرب برس“ خمس نقاط عن اتفاق جدة وهي :

1- تم شطب حق تقرير المصير الذي كان يريده الانتقالي والالتزام بالثوابت الوطنية (الثورة والوحدة والسيادة اليمنية)

2- تم شطب مطلب الانتقالي في توليه اداره المحافظات الجنوبيه، ونص الاتفاق على انهاء كافة تشكيلاته ومليشياته ودمجها تحت سلطة وزارتي الدفاع والداخلية.

‏3- تم توقيع الانتقالي على المرجعيات الثلاث التي طالما تغنى برفضها ( المبادره الخليجية واليتها التنفيذية ، مخرجات الحوار الوطني ، قرارات مجلس الامن وعلى رأسها 2216 ) وكذلك على مقررات مؤتمر الرياض.

‏4 - يشكل الرئيس بشكل كامل حكومة كفاءات من كل القوى والمكونات السياسية نصفها للمحافظات الجنوبية ونصفها للمحافظات الشمالية ويسمي فخامته رئيس حكومة ووزراء للوزارات السيادية.

‏5- الانتقالي كان يريد 50٪ من حصة الحكومة التي ستشكل كممثل وحيد للجنوب ، وتم شطب هذا الطلب وخضع الانتقالي لضغط الرئيس بان 50٪ هي للجنوب كل الجنوب. كل المكونات الجنوبيه من ( انتقالي وحراك جنوبي ، ومؤتمر حضرموت والائتلاف الجنوبي ، والأحزاب السياسية ) وليس فقط الانتقالي.

ومساء الخميس، أكد مصدر حكومي التوصل إلى اتفاق بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتياً، نافياً ما تردد من أنه قد تم التوقيع على الاتفاق، الذي توصل إليه الجانبان، بعد مشاورات بدأت في مدينة جدة، وانتقلت الأسبوع الماضي إلى العاصمة السعودية الرياض.

وقال المصدر إنه سيتم التوقيع على الاتفاق بين الحكومة والانتقالي خلال الأيام القادمة، برعاية سعودية.