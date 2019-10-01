انهيار جندي لبناني بعد هتافات النشيد الوطني .. أصبح حديث أهل الفن

الجمعة 25 أكتوبر-تشرين الأول 2019 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - وكالات

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تداول مغردون لبنانيون فيديو مؤثر لجندي لبناني يبكي، بعد وقت قصير من اصطدام الجيش بالمتظاهرين في بعض المناطق بسبب غلقهم للطرق.

ويظهر الفيديو مقطعًا مصورًا لعسكري في الجيش اللبناني يبكي وينهار أمام المتظاهرين في بيروت، عند ترديدهم للنشيد الوطني اللبناني.

وحاز مقطع الفيديو على إعجاب الكثير من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، بمن فيهم العديد من الفنانين اللبنانيين، بينهم نانسي عجرم وأليسا والإعلامي نيشان.

حيث تفاعل النجوم وعبروا عن غضبهم بسبب استخدام السلطات اللبنانية لقوات الجيش لفتح الطرق بالقوة، والمواجهة مع المتظاهرين هناك.

وقال الاعلامي "نيشان" هذه ليست دموع عسكري، هذه حرقة قلب وطن على وطن".

وقالت الفنانة نادين نجيم على الفيديو الذي نشرته عبر حسابها على إنستجرام: "دمعتك غالية وذنبك إنه حطوك بمواجهة مع الشعب وإنت موجوع ومقهور نحنا معك وإنت بضهرنا، عم يبكي ،أكيد لأنه إنت موجوع أكتر مننا كلنا ومجبور تعمل شي ضد قناعاتك هيدا الظلم بحد ذاته".

بينما قالت الفنانة نجوى كرم: "كل عمرنا مع الجيش، بس اليوم ما إلو حق جيشنا ينزل يعارض النّاس، خصوصاً إنّو الشعب راقي ومسالم الشعب إلو حق ينتفض ضدّ الظلم والجوع".

أما الفنانة نانسي عجرم شاركت في التعليق على الفيديو، وقالت: "أنت منا ونحنا منك دمعتك حرقة بقلوبنا".

ومايا دياب أيضا نشرت نفس اللقطة وعلقت عليها: "حرقتلّي قلبي وبكيتني، نحنا معك ومتل ما إنت سندنا نحنا سندك، منحبّك ومنجلّك، دموعك غالية ومش من عيونك لازم ينزلوا، خلّي هالحيطان والحيتان اللي بالسلطة تبكي بدنا نبكّين ودموعك ع راسي، ثورتنا إلنا وإلك يا جندي بلادي".