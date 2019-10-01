بموكب مهيب.. ”الميسري“ و”الجبواني“ يصلان ”شبوة“.. شاهد بالفيديو

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وصل، اليوم الجمعة 25 اكتوبر/تشرين الأول، نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية "أحمد الميسري" ووزير النقل "صالح الجبواني"، الى مدينة عتق مركز محافظة شبوة (جنوب شرقي البلاد).
وكان في استقبال الوزيرين لدى وصولهما، قيادات الجيش والأمن ومدراء المكاتب التنفيذية وعدد من الشخصيات الاجتماعية.
ووصل الوزيران في وفد كبير قادما من سيئون بوادي حضرموت. لمشاهدة الموكب المهيب اضغط هنا
وقال مصدر إن الزيارة تاتي ضمن برنامج زيارات سيقوم بها الميسري في عدد من المحافظات المحررة.
ويأتي وصول الوزيرين بالتزامن مع أنباء عن توقيع اتفاق مع الانتقالي الجنوبي لإنهاء الأزمة في عدن جنوبي اليمن.