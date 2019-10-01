آخر الاخبار

بموكب مهيب.. ”الميسري“ و”الجبواني“ يصلان ”شبوة“.. شاهد بالفيديو تحذير طبي خاص للنساء بخصوص الماكياج السعودية تكشف عن آلياتها لمكافحة التحرش بالمنشآت الحكومية والخاصة اعتقال ابنه شقيق زعيم منظمة "غولن" في إسطنبول في حديث نادر وصريح لأرفع مسؤول عسكري حتى الآن.. الكشف ولأول مرة عن ”مخططات إماراتية مرعبة“ واجهتها الحكومة طوال 5 سنوات الكشف عن أول كنيس يهودي سري في الإمارات لنشر اليهودية مصدر عسكري رفيع يكشف عن معلومات صادمة بخصوص قوات ”طارق صالح“ موقع بريطاني يوثق واحدة من أشهر سرقات الامارات في اليمن .. وابوظبي تعرض المسروقات .. فيديو أول تعليق من رئاسة الجمهورية على الاتفاق مع ”الانتقالي الجنوبي“.. ملامح الاتفاق وكيف استعاد ”هادي“ زمام المبادرة ؟ عاجل .. حسن نصر الله يهدد اللبنانيين بالحرب الاهلية ويتهم ثوار الساحات بأنهم عملاء لجهات خارجية .. ويرفض مطالب الثوار

سبأفون .. أصالة وتواصل

بموكب مهيب.. ”الميسري“ و”الجبواني“ يصلان ”شبوة“.. شاهد بالفيديو

الجمعة 25 أكتوبر-تشرين الأول 2019 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار
عدد القراءات 357

وصل، اليوم الجمعة 25 اكتوبر/تشرين الأول، نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية "أحمد الميسري" ووزير النقل "صالح الجبواني"، الى مدينة عتق مركز محافظة شبوة (جنوب شرقي البلاد).

وكان في استقبال الوزيرين لدى وصولهما، قيادات الجيش والأمن ومدراء المكاتب التنفيذية وعدد من الشخصيات الاجتماعية.

ووصل الوزيران في وفد كبير قادما من سيئون بوادي حضرموت. لمشاهدة الموكب المهيب اضغط هنا

وقال مصدر إن الزيارة تاتي ضمن برنامج زيارات سيقوم بها الميسري في عدد من المحافظات المحررة.

ويأتي وصول الوزيرين بالتزامن مع أنباء عن توقيع اتفاق مع الانتقالي الجنوبي لإنهاء الأزمة في عدن جنوبي اليمن.

إقراء أيضاً
في حديث نادر وصريح لأرفع مسؤول عسكري حتى الآن.. الكشف ولأول مرة عن ”مخططات إمارات
مصدر عسكري رفيع يكشف عن معلومات صادمة بخصوص قوات ”طارق صالح“
موقع بريطاني يوثق واحدة من أشهر سرقات الامارات في اليمن .. وابوظبي تعرض المسروقا
أول تعليق من رئاسة الجمهورية على الاتفاق مع ”الانتقالي الجنوبي“.. ملامح الاتفاق
بن سلمان يناقش الملف اليمني مع المبعوث الدولي غريفيث .. وهذه النقاط تم الاتفاق عل
نجاح سعودي كبير ومصادر مطلعة تبشر جميع اليمنيين .. أبرز مهام الحكومة القادمة وعدد
الأكثر قراءة
قناتنا في تليجرام إضغط هنــا
اكثر خبر قراءة أخبار الوطـن

أقسام الموقع

تواصل معنا عبر شبكات التواصل

جميع الحقوق محفوظة © 2006-2019 مأرب برس