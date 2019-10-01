بموكب مهيب.. ”الميسري“ و”الجبواني“ يصلان ”شبوة“.. شاهد بالفيديو تحذير طبي خاص للنساء بخصوص الماكياج السعودية تكشف عن آلياتها لمكافحة التحرش بالمنشآت الحكومية والخاصة اعتقال ابنه شقيق زعيم منظمة "غولن" في إسطنبول في حديث نادر وصريح لأرفع مسؤول عسكري حتى الآن.. الكشف ولأول مرة عن ”مخططات إماراتية مرعبة“ واجهتها الحكومة طوال 5 سنوات الكشف عن أول كنيس يهودي سري في الإمارات لنشر اليهودية مصدر عسكري رفيع يكشف عن معلومات صادمة بخصوص قوات ”طارق صالح“ موقع بريطاني يوثق واحدة من أشهر سرقات الامارات في اليمن .. وابوظبي تعرض المسروقات .. فيديو أول تعليق من رئاسة الجمهورية على الاتفاق مع ”الانتقالي الجنوبي“.. ملامح الاتفاق وكيف استعاد ”هادي“ زمام المبادرة ؟ عاجل .. حسن نصر الله يهدد اللبنانيين بالحرب الاهلية ويتهم ثوار الساحات بأنهم عملاء لجهات خارجية .. ويرفض مطالب الثوار
أوضحت هيئة حقوق الإنسان السعودية، اليوم أن المساءلة التأديبية لواقعة التحرش داخل بيئة العمل، لا تمنع المجني عليه من التقدم بشكوى أمام الجهات المختصة نظامًا.
وقالت الهيئة، في بيان صحفي ، إنه يجب على الجهات المعنية في القطاعين الحكومي والأهلي وضع التدابير اللازمة للوقاية من التحرش ومكافحته في إطار بيئة العمل، ومساءلة أي من منسوبيها تأديبيًّا في حالة مخالفته.
وأضافت أنه على الجهات في القطاعين الحكومي والأهلي اتخاذ تدابير التي تتضمن" آلية لتلقي الشكاوى داخل الجهة، واتخاذ الاجراءات اللازمة للتأكد من صحة الشكاوى وجديتها، بما يحافظ على سريتها، إضافة إلى نشر تلك التدابير وتعريف منسوبيها بها".
وأكدت هيئة حقوق الإنسان السعودية ،في بيانها ، أن على الجهات المعنية في القطاعين الحكومي والأهلي مساءلة أي من منسوبيها تأديبيًّا في حال مخالفته أيًّا من الأحكام المنصوص عليها في نظام مكافحة جريمة التحرش وفقًا للإجراءات المتبعة.
وكانت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أعلنت أول أمس الأحد عن تطبيق قرار ضوابط الحماية من التعديات السلوكية في بيئة العمل لمنشآت القطاع الخاص.