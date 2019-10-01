الجمعة 25 أكتوبر-تشرين الأول 2019 الساعة 06 مساءً / مأرب برس - وكالات

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اعتقلت الأجهزة الأمنية اليوم الجمعة، زينب غولن ابنه أخ زعيم منظمة "غولن" الإرهابية، بمنطقة بيكوز في الطرف الأسيوي من مدينة إسطنبول.

وبحسب النبأ الذي أوردته صحيفة "تقويم" المحلية وترجمته وكالة نيوترك بوست إن الأجهزة الأمنية اعتقلت زينب لامتلاكها هوية تركية مزيفة.

وعرضت الصحيفة تفاصيل الاعتقال، حيث أوضحت أن عناصر من الشرطة التركية أوقف إحدى المركبات - كان بداخلها ابنه اخ فتح الله قولن - في منطقة بيكوز وطلبت البطاقات الشخصية "الهويات".

وبينت الصحيفة أن زينب قولن قدمت لعناصر الشرطة بطاقة شخصية "هوية" مزيفة، مما دفع الشرطة للتأكد من البطاقات عن طريق بصمات اليد.

وبعد البحث تبين أن الهوية مزيفة وأن الفتاة هي ابنه اخ "فتح الله قولن"، وفق الصحيفة.

ووفق الصحيفة فأنه تم تحويل تحويل زينب إلى محكمة إسطنبول للنظر في قضيتها.