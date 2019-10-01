مصدر عسكري رفيع يكشف عن معلومات صادمة بخصوص قوات ”طارق صالح“

الجمعة 25 أكتوبر-تشرين الأول 2019 الساعة 06 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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قال مصدر عسكري رفيع، الجمعة 25 اكتوبر/تشرين الأول، أن التشكيل العسكري الذي يقوده، طارق صالح، نجل شقيق الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح، المدعوم إماراتيا في جبهة الساحل الغربي، مخترق بشكل كبير من الحوثيين.



يأتي ذلك في ظل موجة الانشقاقات المتكررة في صفوف قوات طارق، آخرها الأربعاء، حيث أعلن الحوثيون عن استقبالهم دفعة جديدة من الأفراد والضباط المنشقين عنها.

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وقال مصدر في قيادة أركان الجيش بمحور الحديدة، إن القوة التي يقودها طارق صالح مخترقة من الحوثيين، وفيها مندسين كثر، بحسب ”عربي21“.



وأضاف المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن عملية التحشيد التي يقوم بها طارق صالح وبدعم إماراتي أدت إلى ذلك، مؤكدا أن معظم أفراد وضباط التشكيل التابع لطارق -غير نظامي- كانوا في صفوف الحوثيين، وانضموا إليه لأجل الراتب فقط.



وأشار المصدر إلى أن قوات طارق تغلب عليها التركيبة الزيدية من مناطق الهضبة الشمالية للبلاد، في ظل انقسام مجتمعات تلك المناطق بين مؤيد للحوثي وآخر مناوئ لها.



وحسب المصدر، فإن ما يجري حاليا هو أن الحوثيين استطاعوا التأثير على المقاتلين التابعين لطارق، وأعطوهم ضمانات للعودة والانشقاق.



وكان القيادي الحوثي، محمد البخيتي، قد أعلن عن استقبال دفعة جديدة من المنشقين عن قوات طارق المسماة "حراس الجمهورية".



ومنذ التحاق نجل شقيق صالح في جبهة الساحل الغربي، تعصف بقواته انشقاقات واسعة بدأت أواخر نيسان/ أبريل 2018.