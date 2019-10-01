عاجل .. حسن نصر الله يهدد اللبنانيين بالحرب الاهلية ويتهم ثوار الساحات بأنهم عملاء لجهات خارجية .. ويرفض مطالب الثوار

الجمعة 25 أكتوبر-تشرين الأول 2019 الساعة 06 مساءً / مأرب برس - خاص

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في أول الثواني الاولي من خطاب زعيم حزب الله اللبناني , أستغرب كل متابعيه من وجود علم الجمهورية اللبنانية خلفه , وغياب علم حزب الله , حيث حذر الأمين العام لجماعة حزب الله الشيعية اللبنانية حسن نصر الله يوم الجمعة من أن الاحتجاجات التي تجتاح أنحاء لبنان قد تدفع البلاد نحو الفوضى والانهيار والحرب الأهلية رافضا دعوات متصاعدة مطالبة باستقالة الحكومة والرئيس.

وقال نصر الله ”لا نقبل بإسقاط العهد ولا نقبل باستقالة الحكومة“ ولا نقبل في ظل هذه الأوضاع إجراء انتخابات برلمانية مبكرة“.

وأشاد نصر الله بالحراك الذي أدى لإعلان الحكومة عن إصلاحات اقتصادية ”غير مسبوقة“ في الأسبوع الحالي لكنه قال إن لبنان يتعين أن يبحث عن حلول للمضي قدما وفي الوقت نفسه تجنب فراغ خطير في السلطة.

وفي أخطر أتهام لنصر الله ضد الثوار في الساحات "اتهم أمين حزب الله، جهات لم يسمها، بتمويل المظاهرات التي تشهدها لبنان منذ أكثر من أسبوع، بمبالغ طائلة، مشددًا على أن "قوى سياسية تحاول القفز على الحراك من أجل تحقيق أهدافها".

وأكد حسن نصر الله أن حزبه "يحمي البلد من الفراغ الذي سيؤدي للانهيار"، على حد تعبيره.

وطالب حسن نصر الله مؤيديه "جمهور المقاومة" بعدم النزول إلى الساحات، وعدم الاحتكاك بالمتظاهرين المطالبين بإقالة الحكومة.

وأضاف نصر الله أن "الحراك حقق إيجابيات كثيرة وكل ما يحدث يجب أن يوظف لمصلحة كل الشعب اللبناني"، لافتا إلى أن "الحراك فرض على الحكومة إنجاز ميزانية خالية من الضرائب والرسوم".

وتابع نصر الله قائلا: "صحيح أن الورقة الإصلاحية التي أقرتها الحكومة الاثنين الماضي جاءت دون التوقعات لكنها غير مسبوقة وخطوة أولى مهمة"، معتبرا أن "تسخيف إنجازات الحراك ومن ضمنها الورقة الإصلاحية غير صحيح ويقود إلى شبهات".

واكد أن "الورقة الإصلاحية ليست حبرا على ورق ولن نسمح بتسويف هذه القرارات وعدم تنفيذها".