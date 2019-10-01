بن سلمان يناقش الملف اليمني مع المبعوث الدولي غريفيث .. وهذه النقاط تم الاتفاق عليها. . حزب الله اللبناني يعلن الحرب على الفضائيات اللبنانية الناقلة ليوميات الثورة.. مرسلة قناة mtv تكشف التفاصيل حزب الله يفجر الأوضاع في ساحات الثورة بلبنان.. تفاصيل عاجلة نجاح سعودي كبير ومصادر مطلعة تبشر جميع اليمنيين .. أبرز مهام الحكومة القادمة وعدد الوزارات ومجلس جديد سيتم تشكيله أبرز النقاط التي تم شطبها من اتفاق جدة وكم حصة الانتقالي من الحكومة .. الانتقالي يرضخ ويوقع ومصادر تكشف موعد الاعلان الرسمي وأسماء الموقعين على المسودة مليون دولار مقابل مكان لركن السيارة الحوثي يغرق صنعاء بالمخدرات قيادات رفيعة تتولى الإشراف على التوزيع استنفار حوثي في صنعاء .. المليشيات تعيش حالة هلع وخوف الصحة العالمية تعلن خلو اليمن من هذا المرض الخطير قيادات مؤتمرية ترضخ للتهديدات الحوثية وتعود للعمل في حكومة الانقلاب
أطلع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، مارتن غريفثس، نائب وزير الدفاع للمملكة العربية السعودية الأمير خالد بن سلمان، أطلعه على التقدّم المحرز في تطبيق اتفاق الحديدة (غرب اليمن) خصوصاً فيما يتعلّق بتفعيل آلية مراقبة وقف إطلاق النار والأثر الإيجابي لهذه الخطوة على حماية المدنيين وعلى تعزيز العمل الإنساني، وفي توفير الأجواء المناسبة لدعم إجراءات بناء الثقة في هذا المجال.
وأفاد بيان وزعه المكتب الإعلامي للمبعوث الأممي، الجمعة، أن اللقاء الذي عقد في الرياض، ناقش سبل دعم العملية السياسية وكذلك الجهود المبذولة لتطبيق اتفاق ستوكهولم.
وقال البيان "عرض المبعوث الخاص لجهود الأمم المتحدة ومنظمة الصليب الأحمر الدولي في تنفيذ اتفاق تبادل الأسرى والمحتجزين والتحديات والفرص التي تواجه هذا الملف الإنساني المهم".
وشدد غريفثس، وفقاً للبيان، على أهمية إحراز تقدّم في هذا الملف الإنساني الذي يمسّ حياة الآلاف من العائلات اليمنية، داعياً جميع الأطراف إلى إبداء المرونة اللازمة لذلك بما يسمح بالبدء بعملية تبادل شاملة للمحتجزين في أقرب وقت ممكن.
وأكّد المبعوث الأممي على محورية الدور السعودي بقيادة ولي العهد في دعم جهود الأمم المتحدة للتوصّل إلى حلّ سياسي للأزمة في اليمن.. مثمناً جهود المملكة الكبيرة في التوسّط لإيجاد حلّ للوضع في الجنوب.