. حزب الله اللبناني يعلن الحرب على الفضائيات اللبنانية الناقلة ليوميات الثورة.. مرسلة قناة mtv تكشف التفاصيل

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تعرض فريق قناه الـmtv اللبنانية للاعتداءممن قبل عناصر تابعة لحزب الله اللبناني، وتعد قناة mtv ابرز القنوات الفضائية الناقلة للحراك الثوري في للبنان،.
حيث تعرض فريقها المؤلف من الزميلين نوال بري وخليل عقيقي للاعتداء من قبل مناصري حزب الله في ساحة رياض الصلح.
وقد روت الزميلة بري كيف أنه تم الاعتداء عليهم بالضرب، وقاموا بكسر الكاميرا والمعدات،.
وقالت: "كنا علمنا قبل قليل أن هناك قرارا سياسيا بأنّ القوى الامنية تقف مع المتظاهرين فأتينا من الجهة المقابلة وعندما رأوا logo الـmtv اعتدوا علينا".
وأضافت: "سنأتي بكاميرا أخرى وسنصوّر ما يحصل و"خلين يشوفوا شو عم بصير". وتتابعون تفاصيل ما حصل مع فريق الـmtv في الفيديو المرفق.