عاجل.. حزب الله يفجر الأوضاع في ساحات الثورة بلبنان.. تفاصيل عاجلة

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اقتحمت مجموعات من الأشخاص تردد شعارات تأييدا لجماعة حزب الله اللبنانية الشيعية مظاهرة سلمية يوم الجمعة في بيروت واشتبكت لفترة قصيرة مع المحتجين مما دفع شرطة مكافحة الشغب إلى التدخل.
وهتف الرجال الذين كانوا يرتدون قمصانا سوداء يشتهر بها أنصار حزب الله وحركة أمل الشيعية ”لبيك، نصر الله“ في إشارة إلى حسن نصر الله الأمين العام لحزب الله.
إلى ذلك قام أنصار ميليشيات حزب الله الاعتداء على خيام المتظاهرين في ساحة وقاموا بمحاولات لتفريق التظاهرات في ساحة رياض الصلح ببيروت.