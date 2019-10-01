أبرز النقاط التي تم شطبها من اتفاق جدة وكم حصة الانتقالي من الحكومة .. الانتقالي يرضخ ويوقع ومصادر تكشف موعد الاعلان الرسمي وأسماء الموقعين على المسودة مليون دولار مقابل مكان لركن السيارة الحوثي يغرق صنعاء بالمخدرات قيادات رفيعة تتولى الإشراف على التوزيع استنفار حوثي في صنعاء .. المليشيات تعيش حالة هلع وخوف الصحة العالمية تعلن خلو اليمن من هذا المرض الخطير قيادات مؤتمرية ترضخ للتهديدات الحوثية وتعود للعمل في حكومة الانقلاب طفل يمني يموت كل 12 دقيقة تقرير مخيف لمدير شركة النفط الروسية عن أرامكو السعودية وخسائرها مصدر حكومي يكشف عن اهم البنود التي تضمنها الاتفاق الموقع بين«الشرعية»والمجلس «الإنتقالي» أردوغان يجدد تهديده لأوروبا ويهاجم أعضاء بالكونغرس
جرى مساء امس الخميس التوقيع على مسودة اتفاق جدة على ان يتم الاعلان الرسمي للاتفاق يوم الاحد او الاثنين القادمين.
واكدت مصادر مطلعة لموقع مأرب برس اخبار التوقيع على الاتفاق واشارت الى ان التوقيع تم من طرفي الحكومة والانتقالي فقط؛ ووقع سالم احمد الخنبشي نائب رئيس الوزراء ممثلا للحكومة وعن مايسمى المجلس الانتقالي ناصر الخبجي عضو مجلس النواب اليمني.
وطبقا للمصادر سيتم الاعلان عن الاتفاق رسميا يوم الاحد أو الاثنين بحضور القيادة السعودية والاماراتية وقيادة الشرعية وحضور مبعوث الامين العام للامم المتحدة وسفراء دول عربية واجنبية.
الى ذلك نشر مسئول حكومي يمني معلومات عن الاتفاق مع الانتقالي وابرز النقاط التي تم شطبها من الاتفاق وكان الانتقالي يريد فرضها.
ونشر محمد قيزان وكيل وزارة الاعلام في تغريدة تابعها مأرب برس على حسابه في تويتر خمس نقاط عن اتفاق جدة وهي :
1- تم شطب حق تقرير المصير الذي كان يريده الانتقالي والالتزام بالثوابت الوطنية (الثورة والوحدة والسيادة اليمنية)
2- تم شطب مطلب الانتقالي في توليه اداره المحافظات الجنوبيه، وانهاء كافة تشكيلاته ومليشياته ودمجها تحت سلطة وزارتي الدفاع والداخلية.
3- تم توقيع الانتقالي على المرجعيات الثلاث التي طالما تغنى برفضها ( المبادره الخليجية واليتها التنفيذية ، مخرجات الحوار الوطني ، قرارات مجلس الامن وعلى رأسها 2216 ) وكذلك على مقررات مؤتمر الرياض.
4 - يشكل الرئيس بشكل كامل حكومة كفاءات من كل القوى والمكونات السياسية نصفها للمحافظات الجنوبية ونصفها للمحافظات الشمالية ويسمي فخامته رئيس حكومة ووزراء للوزارات السيادية.
5- الانتقالي كان يريد 50٪ من حصة الحكومة التي ستشكل كممثل وحيد للجنوب ، وتم شطب هذا الطلب وخضع الانتقالي لضغط الرئيس بان 50٪ هي للجنوب كل الجنوب. كل المكونات الجنوبيه من ( انتقالي وحراك جنوبي ، ومؤتمر حضرموت وائتلاف الجنوبي ، والأحزاب السياسية ) وليس فقط الانتقالي.