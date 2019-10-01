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الصحة العالمية تعلن خلو اليمن من هذا المرض الخطير

الجمعة 25 أكتوبر-تشرين الأول 2019 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس-متابعات
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الصحة العالمية تعلن خلو اليمن من هذا المرض الخطيرقالت منظمة الصحة العالمية، أمس، إن «اليمن خالية من شلل الأطفال منذ عام 2006».
وأوضحت المنظمة، في بيان، على تويتر، أن «جميع حالات الشلل الرخو الحاد التي تم فحصها من 2018 إلى 2019 سلبية بالنسبة لفيروس شلل الأطفال»، مؤكدة أنها في «حالة تأهب قصوى، حيث يتم التحقيق في مئات الحالات المشتبه بها في اليمن كل عام».
ويعاني اليمن تفشياً للعديد من الأمراض والأوبئة، في ظل انهيار نظامه الصحي، جراء الحرب الداخلية التي فجرها انقلاب المتمردين الحوثيين على السلطة نهاية عام 2014.

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