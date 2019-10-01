الحوثي يغرق صنعاء بالمخدرات قيادات رفيعة تتولى الإشراف على التوزيع استنفار حوثي في صنعاء .. المليشيات تعيش حالة هلع وخوف الصحة العالمية تعلن خلو اليمن من هذا المرض الخطير قيادات مؤتمرية ترضخ للتهديدات الحوثية وتعود للعمل في حكومة الانقلاب طفل يمني يموت كل 12 دقيقة تقرير مخيف لمدير شركة النفط الروسية عن أرامكو السعودية وخسائرها مصدر حكومي يكشف عن اهم البنود التي تضمنها الاتفاق الموقع بين«الشرعية»والمجلس «الإنتقالي» أردوغان يجدد تهديده لأوروبا ويهاجم أعضاء بالكونغرس عاجل..مصدر في وفد المجلس «الانتقالي» يكشف حقيقة توقيع مسودة اتفاق الرياض مع «الشرعية» هكذا علقت هيفاء وهبي على خطاب الرئيس اللبناني
الصحة العالمية تعلن خلو اليمن من هذا المرض الخطيرقالت منظمة الصحة العالمية، أمس، إن «اليمن خالية من شلل الأطفال منذ عام 2006».
وأوضحت المنظمة، في بيان، على تويتر، أن «جميع حالات الشلل الرخو الحاد التي تم فحصها من 2018 إلى 2019 سلبية بالنسبة لفيروس شلل الأطفال»، مؤكدة أنها في «حالة تأهب قصوى، حيث يتم التحقيق في مئات الحالات المشتبه بها في اليمن كل عام».
ويعاني اليمن تفشياً للعديد من الأمراض والأوبئة، في ظل انهيار نظامه الصحي، جراء الحرب الداخلية التي فجرها انقلاب المتمردين الحوثيين على السلطة نهاية عام 2014.