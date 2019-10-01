عاجل..مصدر في وفد المجلس «الانتقالي» يكشف حقيقة توقيع مسودة اتفاق الرياض مع «الشرعية»

الجمعة 25 أكتوبر-تشرين الأول 2019 الساعة 01 صباحاً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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أكد مصدر في ما يسمى بالوفد التفاوضي التابع للمجلس الانتقالي الجنوبي (الانفصالي) بالرياض توقيع المسودة الأولى من اتفاق الرياض مع الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً.

ونقل موقع قناة روسيا اليوم عن المصدر قولة :أن المجلس الانتقالي المدعوم اماراتيا قد"نجح اليوم الخميس في التوقيع على "مسودة تخدم قضية المجلس وتدعم هدفة السياسي.

وأضاف أن الجنوبيين "بدأوا مرحلة جديدة من الشراكة والتعاون السياسي والعسكري مع المملكة العربية السعودية والتحالف العربي".

وكشف المصدر أن التوقيع الرسمي للاتفاق سيتم خلال أيام بحضور الرئيس هادي ورئيس ما يسمى المجلس الانتقالي زعيم الانفصاليين المدعو عيدروس الزبيدي.