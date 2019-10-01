مصدر حكومي يكشف عن اهم البنود التي تضمنها الاتفاق الموقع بين«الشرعية»والمجلس «الإنتقالي» أردوغان يجدد تهديده لأوروبا ويهاجم أعضاء بالكونغرس عاجل..مصدر في وفد المجلس «الانتقالي» يكشف حقيقة توقيع مسودة اتفاق الرياض مع «الشرعية» هكذا علقت هيفاء وهبي على خطاب الرئيس اللبناني اللواء «العرادة» يثمن جهود اللجنة الوطنية ودورها في تعزيز حالة حقوق الإنسان مناقشة جهود إصلاح منظومة الجوازات بمنفذ ”الوديعة“ تقرير أمريكي: وضع اللمسات الأخيرة على صفقة لتجميد الصراع في اليمن (تفاصيل الصفقة) قصة حب بين شابة خليجية وتايلندي تتكلل بالزواج نداء استغاثة من طلاب اليمن في لبنان : نحن أبناء فلاحين بسطاء لا نملك سوى ما نقتات به الحراك الجنوبي يوجه رسالة تحذيرية لـ”هادي“ و”بن سلمان“ (وثيقة)
أكد مصدر في ما يسمى بالوفد التفاوضي التابع للمجلس الانتقالي الجنوبي (الانفصالي) بالرياض توقيع المسودة الأولى من اتفاق الرياض مع الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً.
ونقل موقع قناة روسيا اليوم عن المصدر قولة :أن المجلس الانتقالي المدعوم اماراتيا قد"نجح اليوم الخميس في التوقيع على "مسودة تخدم قضية المجلس وتدعم هدفة السياسي.
وأضاف أن الجنوبيين "بدأوا مرحلة جديدة من الشراكة والتعاون السياسي والعسكري مع المملكة العربية السعودية والتحالف العربي".
وكشف المصدر أن التوقيع الرسمي للاتفاق سيتم خلال أيام بحضور الرئيس هادي ورئيس ما يسمى المجلس الانتقالي زعيم الانفصاليين المدعو عيدروس الزبيدي.