هكذا علقت هيفاء وهبي على خطاب الرئيس اللبناني

الجمعة 25 أكتوبر-تشرين الأول 2019 الساعة 01 صباحاً / مأرب برس - وكالات

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علقت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي على خطاب الرئيس اللبناني ميشال عون الذي وجهه للمتظاهرين اللبنانيين المتواجدين في الشوارع منذ نحو أسبوع.

وقالت هيفاء وهبي في تغريدة على تويتر اليوم الخميس : “كنت متوقعة خطاب يضاهي أهمية الثورة”.

وأضافت ” معليش دولة الرئيس 2 مليون نسمة 8 أيام بالشارع وأخر شي بتطلع بتقول كلمتين مقطشين تقطيش ما زادوا شي غير تمسك الشعب بالثورة والتغيير أكتر واكتر!”.

وألقى الرئيس اللبناني خطاباً قال فيه إنه مستعد لفتح حوار بنّاء مع المحتجين، مؤكدا أن الإصلاح عمل سياسي بامتياز ولا بد من إعادة النظر في الواقع الحكومي الحالي.

واعتبر عون في خطاب ألقاه اليوم أن “النظام لا يتغير في الساحات ولكن التغيير يتم من خلال المؤسسات الدستورية”، قائلا إن “الطائفية حطمتنا ونخرنا الفساد للعظم”.

وقال الرئيس اللبناني إن “كل من سرق المال العام يجب أن يحاسب، فلنكشف كل حسابات المسؤولين”، مشيرا إلى أن السارقين “ليس لهم طائفة”.

كما أوضح أنه صار من الضروري إعادة النظر بالواقع الحكومي الحالي حتى تتمكن السلطة التنفيذية من متابعة مسؤولياتها، مضيفا “لابد من محاسبة الفساد وعلى الطوائف ألا تعطل ذلك فالفاسد ليس له طائفة أو دين”.

وأضاف الرئيس اللبناني أنه يلتزم بإقرار قوانين مكافحة الفساد، طالبا مساعدة مجلس النواب لإقرارها لأن ذلك من صلاحياته.