اللواء «العرادة» يثمن جهود اللجنة الوطنية ودورها في تعزيز حالة حقوق الإنسان

الجمعة 25 أكتوبر-تشرين الأول 2019 الساعة 01 صباحاً / مأرب برس- مأرب

عدد القراءات 119

ثمن محافظ محافظة مأرب اللواء سلطان العرادة اليوم الخميس،جهود اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الانسان و دورها في تعزيز حالة حقوق الإنسان.

واكد محافظ مأرب خلال لقائه ، اليوم ، فريق اللجنة الوطنية للتحقيق الذي يزور المحافظة برئاسة الدكتور محمد طليان ،بحضور وكيل وزارة الداخلية اللواء الدكتور احمد الموساي ومدير السجن المركزي العقيد طه الضبيبي، حرص السلطة المحلية، على الاهتمام بالمحتجزات والسجون ومدى ملائمتها وتطابقها مع معايير حقوق الإنسان، الى جانب الاهتمام بنزلائها من الموقوفين او السجناء من حيث التغذية والصحة.

ولفت المحافظ العرادة الى جهود السلطة المحلية في تعزيز دور المؤسسات الامنية والارتقاء بأدائها وتأهيل منتسبيها بالجوانب القانونية والانسانية بما يمكنها من اداء المهام الموكلة اليها طبقا للقانون وتحت اشراف القضاء وبما يعزز حالة حقوق الانسان، الى جانب تمويل تشييد اصلاحية مركزية للمحافظة تستوعب كافة السجناء والمحتجزين، والتي يجري استكمال انشائها حاليا وبما يتوافق مع المعايير الانسانية الدولية والمحلية.

من جانبه عبر رئيس فريق اللجنة الدكتور محمد طليان عن شكر اللجنة وتقديرها لجهود السلطة المحلية بمأرب في سبيل تعزيز قيم ومبادي حقوق الانسان..مشيراً الى زيارتهم الناجحة لعدد من السجون والمحتجزات، ولقائهم بالسجناء والاستماع الى قضاياهم ومشاكلهم.