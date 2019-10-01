الحراك الجنوبي يوجه رسالة تحذيرية لـ”هادي“ و”بن سلمان“ (وثيقة)

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وجه رئيس المجلس الاعلى للحراك الثوري الجنوبي، الخميس 24 اكتوبر/تشرين الأول، رسالة هامة الى الرئيس عبدربه منصور هادي والامير خالد بن سلمان نائب وزير الدفاع السعودي، والمسؤول عن مشاورات جدة بين الحكومة الشرعية وما يسمى بـ”المجلس الانتقالي الجنوبي“.
وفي الرسالة التي وجهها رئيس المجلس فؤاد راشد للرئيس هادي وبن سلمان، وحصل عليها ”مأرب برس“، قال المجلس الأعلى ان قضية الجنوب التي انطلقت عبر الحراك الجنوبي في يوليو ٢٠٠٧م وكان له الفخر في المضي بها حتى وصولها لما وصلت اليه“.
وبينت الرسالة ان القضية الحنوبية قضية ”وطنية وسياسية تهم ابناء الجنوب بكل مكوناتهم الفاعلة، وان الطريق الامثل لوضع معالجات لا يستوجب حصرها في مكون بعينه انما يكون ذلك عبر مؤتمر جامع تضع النقاط فيه على الحروف“.
وأكد المجلس الاعلى للحراك الثوري على الحفاظ على اصطفافه مع الحكومة الشرعية في خندق واحد منذ الاعلان رسميا في ٢٦ مارس ٢٠١٥م كجبهة واحدة ضد عدو مشترك وان اختلفت الاهداف الاخرى“.
وشددت الرسالة على ان ”اي اتفاقات ثنائية تتصل بقضية الجنوب ومستقبله لن تعني الاخرين في شيء طالما لا يكون لهم وجود في الوصول اليه والالتزام به“.