العلم والدارسات تكشف سرا جديدا وراء إصـابة الرجال بالصلع .. خاصة الموظفين

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توصلت دراسة أجراها باحثون في كلية الطب بجامعة سونغ كيونكوان في سيئول بكوريا الجنوبية، إلى أن ساعات العمل الطويلة ترفع من نسبة الإصـابة بالصلع عند الرجال.
ووفقاً للدراسة بحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن الرجال الذين عملوا أكثر من 52 ساعة أسبوعياً فقدوا شعرهم بسرعة ضِعف أولئك الذين عملوا أقل من 40 ساعة في المكتب.
وأشار الباحثون إلى أن الإجهاد الناتج عن العمل الكثير وعدم الحصول على راحة قد يكون السبب الرئيسي في مضاعفة فرص الإصـابة بالصلع، مبينين أن التغير في مستويات الهرمونات التي تحدث أثناء الإجهاد تسبب أضراراً في مناطق بالجسم.
وأضافوا أنه عندما تتكون هذه الهرمونات الإضافية فإنها تمنع أنماط نمو من بصيلات الشعر على فروة الرأس.
وأوضحوا أن الإجهاد يؤدي لمهاجمة جهاز المناعة للبصيلات، كما يؤدي للدخول مبكراً لمرحلة نهاية النمو النشط للشعر.