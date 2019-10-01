اول وقفة احتجاجية أمام مقر التحالف بعد انسحاب الامارات منه وتسليمه للسعودية (فيديو)

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نظمت رابطة أمهات المختطفين والمخفيين قسرًا اليوم الخميس الموافق 24/اكتوبر/2019م وقفة احتجاجية أمام مقر مبنى التحالف بمحافظة عدن للمطالبة بالكشف عن أبناءهم المخفيين منذ سنوات .
وهي اول وقفة احتجاجية امام مقر قيادة التحالف بعدن بعد تسلم القوات السعودية للمقر وانسحاب الامارات المتهمة في انشاء سجون سرية واخفاء عشرات المختطفين.
وفي الوقفة رفعت الامهات لافتات تطالب قيادة التحالف الجديدة بسرعة النظر في قضية المخفيين كما وجهت نداء لكل العاملين في المجال الانساني الى ضرورة التفاعل مع قضية المخفيين قسرًا في السجون.
وصدر عن الوقفة بيان (وصل مأرب برس) يناشد الأمم المتحدة والصليب الأحمر العمل وبشكل عاجل لإنقاذ المخفيين والضغط على السلطات للكشف عن مصيرهم خصوصا مع التغيير الذي حدث في قيادة التحالف بعدن.
ودعا البيان جميع الجهات بعدن الى التعامل بمسؤولية و واعتبار ملف المخفيين من أولويات القضايا الوطنية والإقليمية والدولية ،وضمان حريتهم وسلامتهم .
وحمل البيان كل التشكيلات العسكرية والأمنية بعدن المسئولية الكاملة عن سلامة وحياة المخفيين، مطالبا بمحاسبة المتسببين باختطافهم وإخفائهم وتعذيبهم .
هذا ولا يزال العشرات من المخفيين قسرًا في السجون السرية المظلمة منذ ثلاثة سنوات دون معرفة مصيرهم وحالتهم الصحية ولا أماكن تواجدهم ،مما زاد من معاناة الأمهات وضاعف من الام ذويهم.