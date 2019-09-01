اجتماع غير معلن في الرياض بشأن اليمن وترقب لحسم مسألة مهمة

الخميس 24 أكتوبر-تشرين الأول 2019 الساعة 04 مساءً / مأرب برس-متابعات

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قالت مصادر اعلامية أن المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث عقد اجتماعاً غير معلن في الرياض أمس الاربعاء مع الفريق الحكومي اليمني في لجنة إعادة الانتشار في الحديدة (غربي اليمن).

وطبقا لصحفية الشرق الاوسط ، ينتظر أن يلتقي المبعوث الاممي اليوم الخميس مسؤولين سعوديين.

ويأتي هذا الاجتماع في وقت تشهد التحركات الميدانية بين الطرفين جانباً إيجابياً تمثل في نشر نقاط المراقبة المشتركة التي يعمل فيها ضباط ارتباط من الحكومة اليمنية وآخرون تابعون للحوثيين، وهو أحد مخرجات غرفة العمليات المشتركة التي تم إنشاؤها بتوافق الفريقين قبل شهرين، في سادس اجتماعات مشتركة للحوثيين مع الحكومة والأمم المتحدة.

ورحب المبعوث الأممي إلى اليمن بإنشاء نقاط مشتركة للمراقبة ونشر ضباط ارتباط فيها على طول الخطوط الأمامية لمدينة الحُديدة في اليمن. وقال غريفيث في تغريدة نشرها حساب مكتبه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «من شأن هذه الخطوة أن تعزّز التهدئة في مناطق التوتر وتنقذ الأرواح».

وينتظر المراقبون أن يجري هذه الأيام تحديد موعد الاجتماع المقبل للجنة تنسيق إعادة الانتشار (RCC) التي ترأسها بعثة الأمم المتحدة السياسية إلى الحديدة (أونمها) بقيادة الجنرال الهندي أبهيجيت غوها وتضم وفدين حكومي وحوثي، وهدفها تنفيذ اتفاق الحديدة، أبرز مخرجات اتفاق استوكهولم الموقع نهاية العام الماضي، ويشهد بطئاً شديداً في التنفيذ رغم انخفاض التصعيد بشكل عام عما كانت تعانيه الحديدة قبيل الاتفاق.

وأبرز نقاط الاجتماع المقبل ستتمثل وفق مصادر مطلعة على مسألة الأمن والقوى التي ستحمي ميناء الحديدة، سيما وأن الحكومة اليمنية تعتبر الانسحاب الأحادي الذي نفذه الحوثيون قبل أشهر مجرد مسرحية، وأنه يجب التحقق وفق ما يقول الاتفاق وليس كما يريد الحوثيون.

وفي السياق قال مأمون المهجمي، المتحدث باسم ألوية العمالقة التابعة للقوات الحكومية اليمنية، في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية، إن البعثة الأممية برئاسة الجنرال غوها، قامت بتثبيت النقطة الخامسة من نقاط مراقبة وقف إطلاق النار في منطقة «كيلو 7» بشارع صنعاء في الحديدة أمس.

وأضاف المهجمي أن ذلك جاء بعد تثبيت الأربع النقاط الأولى المتفق عليها من نقاط ضباط الارتباط المشتركة والتي كان آخرها يوم الثلاثاء (الماضي).

وأفاد المهجمي بأنه تم تنفيذ النقطة الخامسة بعد أن أُجبرت البعثة الأممية على المشي على الأقدام لمدة أكثر من ساعتين حفاظاً على الأرواح من الألغام الأرضية المزروعة سابقاً من قبل الحوثيين.

وهذا الأسبوع، نشرت الأمم المتحدة 5 نقاط لوقف إطلاق النار بمدينة الحديدة بين القوات التابعة للحكومة اليمنية ومسلحي جماعة الحوثي.