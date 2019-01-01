في نفس الشهر .. قراران جمهوريان الأول اقالة واحالة والثاني تعيين في منصب رفيع

الخميس 24 أكتوبر-تشرين الأول 2019 الساعة 03 مساءً / مأرب برس-متابعات

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عين الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، الأربعاء، رئيس الحكومة السابق أحمد عبيد بن دغر مستشارا له، بعد عام من إقالته.

جاء ذلك في قرار جمهوري، نشرته وكالة الأنباء اليمنية "سبأ".

ويأتي القرار بعد مرور عام على إقالة الرئيس هادي لأحمد بن دغر من رئاسة الحكومة وإحالته للتحقيق.

وأرجع هادي حينها سبب إقالة وإحالته بن دغر للتحقيق، إلى "الإهمال الذي رافق أداء الحكومة خلال فترة توليه منصبه في المجالات الاقتصادية والخدمية، وعدم قدرتها على اتخاذ إجراءات حقيقية لوقف التدهور الاقتصادي".

كما تضمنت أسباب الإحالة للتحقيق، "فشل الحكومة في اتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة كارثة إعصار لبان الذي ضرب محافظة المهرة في أكتوبر/ تشرين الأول من العام الماضي".

وتسبب الإعصار آنذاك في مصرع 16 شخصًا وإصابة أكثر من 400 آخرين.

يشار أن الرئيس اليمني عين بن دغر رئيسا للحكومة في أبريل/ نيسان 2016، وأقاله وأحاله للتحقيق في أكتوبر 2018‎.

يذكر ان بن دغر لم يصدر عنه تصريحات او بيانات تعادي الشرعية او الرئاسة عقب قرار اقالته من رئاسة الحكومة ، كما هو الحال بالنسبه لرئيس الحكومة الاسبق خالد بحاح ، الذي هاجم الحكومة والشرعية في اكثر من مناسبة ويتهم بانه اصبح احد ادوادت الامارات .