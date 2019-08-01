تصعيد اماراتي كبير لاسقاط محافظة يمنية جديدة

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أفاد مصدر سياسي يمني الخميس أن الإمارات العربية المتحدة بدأت التصعيد ضد السلطة المحلية في محافظة تعز عبر أدواتها بالمحافظة.
ونقلت صحيفة "القدس العربي" عن المصدر قوله إن أدوات الإمارات بدأت بتصعيد نشاطها أخيراً بشكل كبير ضد السلطة المحلية الحكومية في محافظة تعز لتعكير الأجواء السياسية والأمنية، على الرغم من عدم وجود قوات إماراتية فيها، لكنها أيضاً جنّدت الآلاف من الشباب هناك في إطار ميليشيات محلية في تعز تحت غطاء مقاومة الانقلابيين الحوثيين.
وذكرت الإمارات عبر ادواتها في تعز بدأت بالتصعيد السياسي وأيضا العسكري بطرق غير مباشرة، في محاولة منها لإسقاط السلطة المحلية التابعة للحكومة الشرعية، في محافظة تعز.
وفقا للمصدر فإن أدوات الأمارات، تستحدث كل يوم شكلاً جديداً من هذا التصعيد الذي يتراوح بين اختلاق المشاكل العسكرية والأمنية والسياسية، بالإضافة الى تحريك أدواتها الإعلامية لممارسة الابتزاز السياسي ومحاولة إسقاط السلطة المحلية.
يذكر ان من بين المليشيات التي تستخدمها الامارات في تعز ما يسمى كتائب القيادي السلفي ابو العباس وكذا بعض العناصر التي يدفع بها طارق عفاش وتتواجد في بعض الجبهات داخل المحافظة.