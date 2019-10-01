من هو فيصل آل سعود وزير الخارجية الجديد؟

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صدر أمر ملكي امس الأربعاء بتعيين الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله بن فيصل بن فرحان آل سعود وزيراً للخارجية السعودية.
الأمير فيصل من مواليد عام 1974، وكان يشغل منصب سفير المملكة لدى ألمانيا منذ شهر فبراير/شباط الماضي.
كما شغل عدداً من المناصب منها:
نائب رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للصيانة والتشغيل في الفترة من 1996-1998، ونائب رئيس مجلس إدارة شركة السلام للطائرات ثم رئيسا للمجلس خلال الفترة 2001-2013، كما عُين مستشاراً بوزارة الخارجية وكبير المستشارين بالمرتبة الممتازة في سفارة المملكة بواشنطن سابقاً، ثم عين عضواً في مجلس إدارة الشركة السعودية للصناعات العسكرية ورئيس اللجنة التنفيذية عام 2017.