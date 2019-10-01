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عاجل.. السعودية تعلن... الاتفاق بين الشرعية والانفصاليين بات وشيكا

الخميس 24 أكتوبر-تشرين الأول 2019 الساعة 12 مساءً / مارب برس - رويترز
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قال عادل الجبير وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية في مقابلة مع صحيفة ليبراسيون الفرنسية إن الاتفاق بات وشيكا بين الحكومة والانفصاليين باليمن لإنهاء صراع على السلطة في مدينة عدن الجنوبية الساحلية. دون ذكر تفاصيل.

تاتي تصريحات الجبير في ظل فتور كبير بين الشرعية والجانب السعودي بسبب، عدم حسم السعودية لتجاوزات الإمارات في اليمن َودعمها للانفصاليين. 

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