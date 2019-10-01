من هو فيصل آل سعود وزير الخارجية الجديد؟ عاجل.. السعودية تعلن... الاتفاق بين الشرعية والانفصاليين بات وشيكا أول تعليق لوزير الخارجية السعودي الجديد قوات أمريكية جديدة تتدفق علي قاعدة الأمير سلطان الجوية بالسعودية قطر تدشن مشروع هو الأول من نوعه في الشرق الأوسط تأهيل «225»منتسبا لـ«شرطة مأرب»على حماية المدنيين في النزاعات مأرب: اللجنة الوطنية تبدأ مهامها الميدانية بزيارة عدد من السجون «الشرعية» ترد رسمياً على أحدث تصعيد لـ«الانفصاليين» مقاتلات التحالف تنفذ ضربات جوية مركزة ضد «الحوثيين» الجيش يعلن نتائج هجوم خاطف نفذه اليوم ضد «الحوثيين» من ثلاثة محاور بـ«صعدة»
قال عادل الجبير وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية في مقابلة مع صحيفة ليبراسيون الفرنسية إن الاتفاق بات وشيكا بين الحكومة والانفصاليين باليمن لإنهاء صراع على السلطة في مدينة عدن الجنوبية الساحلية. دون ذكر تفاصيل.
تاتي تصريحات الجبير في ظل فتور كبير بين الشرعية والجانب السعودي بسبب، عدم حسم السعودية لتجاوزات الإمارات في اليمن َودعمها للانفصاليين.