الخميس 24 أكتوبر-تشرين الأول 2019 الساعة 10 صباحاً / مارب برس - مارب

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في أول تعليق لوزير الخارجية السعودي الجديد، عبر الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله عن فخره بالانتساب للأسرة الدبلوماسية السعودية.

وقال إنه يتطلع إلى "مواصلة العمل مع منسوبي الوزارة في الداخل والخارج على تحقيق تطلعات القيادة الرشيدة وخدمة مصالح الشعب السعودي الكريم"، وفق ما نقلت وكالة الأنباء السعودية "واس".

وتقدم فرحان بالشكر إلى الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد على اختياره لهذا المنصب، آملاً من الله عز وجل أن يوفقه في بذل المزيد من العطاء لخدمة الدين ثم المليك والوطن.

ونوه بـ "رؤى القيادة الطموحة نحو تعزيز العمل الدبلوماسي السعودي في وطن يسير بخطى ثابتة نحو تحقيق تطلعات رؤية المملكة 2030 انطلاقاً من مكانته الرائدة في العالم والمثل والقيم السامية التي يحملها كل فرد من أبنائه وبناته".

وعبر عن شكره وتقديره لسلفه الوزراء الدكتور إبراهيم العساف، لما بذله من جهود كبيرة خلال عمله في وزارة الخارجية، كما تقدم له بمناسبة صدور الأمر الملكي الكريم بتعيينه وزيرًا للدولة وعضوًا بمجلس الوزراء، متمنيًا له كل التوفيق والسداد في مهامه.