قوات أمريكية جديدة تتدفق علي قاعدة الأمير سلطان الجوية بالسعودية

الخميس 24 أكتوبر-تشرين الأول 2019 الساعة 10 صباحاً / مارب برس - وكالات

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نشر وزير الدفاع الأمريكي، مارك إسبر صورا للجنود الأمريكيين، الذين وصلوا إلى السعودية مؤخرا، خلال تمركزهم في قاعدة الأمير سلطان الجوية.

وفي تغريدة عبر حسابه بموقع تويتر، قال إسبر: أجريت لقاء مثمرا جدا، مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، وناقشنا العديد من المسائل الثنائية، والأهم ما أريد تأكيده أن الولايات المتحدة، ستساعد السعودية في الدفاع عن نفسها في ظل نشاطات إيران".

وتعليقا على صور الجنود الذين التقاهم قال إسبر في تغريدة أخرى: "شكرا لجميع الجنود الذين التقيتهم اليوم، الملاحين والجنود الطيارين والملاحين في قاعدة الأمير سلطان الجوية، قدمتم تضحيات لا تصدق، لخدمة أمتنا، وأنا أتعهد بتقديم الرعاية لكم ولعائلاتكم". وكان إسبر وصل إلى السعودية الاثنين الماضي، في زيارة غير معلنة لبحث "المخاوف المشتركة" في أجواء التصعيد مع إيران.

وكان العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، في استقبال وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر في الرياض، الاثنين، وبحثا كيفية "ردع سلوك إيران الخبيث". وقالت السفارة الأمريكية في السعودية، إن إسبر والملك سلمان اتفقا على أن نشر القوات الأمريكية في السعودية، يأتي من أجل اتخاذ موقف حازم في المنطقة لردع "السلوك الإيراني الخبيث وتعزيز الاستقرار الإقليمي".

واستقبل إسبر لدى وصوله إلى المطار في الرياض، نائب وزير الدفاع، الأمير خالد بن سلمان، الذي أعرب عن توافق الرؤى الأمريكية السعودية تجاه قضايا المنطقة. وقالت وكالة الأنباء السعودية "واس"، إن اللقاء الذي عقد في مكتب الملك سلمان، حضره وزير الداخلية السعودي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف، إضافة إلى خالد بن سلمان، ووزير الخارجية إبراهيم العساف، ومسؤولين آخرين.