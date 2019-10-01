تأهيل «225»منتسبا لـ«شرطة مأرب»على حماية المدنيين في النزاعات

الخميس 24 أكتوبر-تشرين الأول 2019 الساعة 01 صباحاً / مأرب برس- مأرب

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احتفلت شرطة محافظة مأرب ،اليوم الأربعاء، باختتام البرنامج التدريبي لحماية المدنيين أثناء النزعات الذي أقيم بالتعاون مع مركز مدنيين في ظل الصراع (سيفيك) ومقره واشنطن ، على مدى خمسة أشهر، بمشاركة 225 ضابط وصف من مختلف الفروع والوحدات الأمنية والشرطية بالمحافظة.

وشمل البرنامج التدريبي سبع دورات تم تنفيذها على مرحلتين، وتلقى خلالها المتدربون معلومات ومعارف عن القوانين والتشريعات المحلية والدولية المتعلقة بحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني وأساليب التعامل النموذجي مع المدنيين في نقاط التفتيش وحمايتهم أثناء النزاعات المسلحة.

وفي الحفل الذي أقيم في ختام الدورة السابعة والأخيرة أكد مدير عام شرطة المحافظة العميد عبدالملك المداني حرص الإدارة العامة وقادة الفروع والوحدات الأمنية والشرطية على تقديم النموذج المثالي لرجل الشرطة القادر على أداء دوره بكل اقتدار، ووفق التشريعات المحلية والدولية والمعايير الإنسانية.

وقال إن وزارة الداخلية والسلطة المحلية بمحافظة مأرب توليان تدريب وتأهيل ضباط وأفراد الشرطة أهمية كبيرة، وتحرصان على أن يكون رجل الشرطة ملماً بالتشريعات الوطنية، والدولية لما لذلك من دور تعزيز الأمن والاستقرار، وتأمين الممتلكات العامة والخاصة.

وأشاد المداني بالتعاون القائم بين شرطة المحافظة، ومنظمة "سيفيك" الدولية في مجال تأهيل أفراد الشرطة على حماية المدنيين في النزاعات، مؤكداً أن شرطة المحافظة ستستمر في تأهيل وتدريب منتسبي الأجهزة الأمنية والعمل على تطوير أداء ومهارات وبناء الشخصية الأمنية المتكاملة لأفراد الأمن.

وفي ختام الحفل قام مدير عام الشرطة وبحضور مدير مكتب مركز "سيفيك" في مأرب والجوف صدام الأدور، بتسليم شهادات التقدير والمشاركة للمشاركين في الدورة الأخيرة من المرحلة الثانية وعددهم 40 ضابطاً وصف.