مأرب: اللجنة الوطنية تبدأ مهامها الميدانية بزيارة عدد من السجون

الخميس 24 أكتوبر-تشرين الأول 2019 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس- مأرب

عدد القراءات 244

نفذ فريق اللجنة الوطنية نزول ميداني لإصلاحية السجن المركزي صباح اليوم الثلاثاء 22/ اكتوبر 2019م برفقة عدد من المحامين والقضاة بمدينة مأرب.

وفي الزيارة طاف الفريق بالسجن المركزي واستمع لعدد من السجناء عن أوضاعهم وقضاياهم التي تم أحتجازهم على ذمتها، وعن طبيعة الاجراءات القانونية المتخذة في اماكن احتجازهم.

واستمع فريق اللجنة الى مدير إصلاحية السجن المركزي العقيد / طه الضبيبي الذي أكد أن عدد من الصعوبات تواجههم، منها ضيق مكان الاحتجاز، وتراكم القضايا المنظورة أمام الجهات القضائية نتيجة تزايد عدد القضايا مع النزوح الكبير التى شهدتها محافظة مأرب في السنوات الاخيرة، مشيراً الى شحة الإمكانات التي توفرها وزارة الداخلية لاصلاحية السجن المركزي بمدينة مأرب.

من جهته أكد عضو اللجنة الوطنية رئيس فريق النزول الدكتور محمد حسين طليان أن هذه الزيارة تأتي في سياق الزيارات التي تنفذها اللجنة الوطنية للتحقيق الى عدد من السجون والاصلاحيات في عدد من محافظات الجمهورية.

رافق الفريق في زيارته رئيس نيابة مأرب القاضي عارف المخلافي، وعضوي النيابة عبدالحميد البحري وعبدالله القبلي نمران وعدد من المحاميين وراصدي اللجنة.