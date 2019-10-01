«الشرعية» ترد رسمياً على أحدث تصعيد لـ«الانفصاليين»

الأربعاء 23 أكتوبر-تشرين الأول 2019 الساعة 11 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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أعربت وزارة التربية والتعليم اليوم الاربعاء، عن إدانتها واستنكارها لما يسعى إليه المجلس الانتقالي من تغيير المناهج الدراسية بطريقة هدامة لفكر الطالب اليمني وهويته ووطنيته ومستقبله.

وقال مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم في تصريح صحافي نشرته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، "تابعت الوزارة المساعي الخطيرة التي يقوم بها ما يسمى بالمجلس الانتقالي الجنوبي بإعلانه الشروع في تغيير مناهج التعليم العام من خلال إقراره تعديل المناهج الدراسية وحذف بعض الدروس".

ولفت المصدر إلى أن ما يسمى بالمجلس الانتقالي بتبنيه لمشروع تغيير المنهج الدراسي فإنه يشارك مليشيا الحوثي في تسميم عقل الطالب اليمني، ويساهم في التعدي على التعليم في اليمن بتضمينه الشعارات والأفكار الهدامة التي تؤسس لمزيد من الصراع بين أبناء الوطن الواحد.

وأكد رفض وزارة التربية والتعليم بشكل قاطع تجاوزات ما يسمى بالمجلس الانتقالي وتعديه على حقوق التأليف للمناهج والتي هي ملك لوزارة التربية والتعليم في الحكومة الشرعية، المعترف بها دوليا ولا يحق لأياً كائن من كان التدخل في حقوقها.

وأشار إلى أن الوزارة على استعداد تام لرد من تسول له نفسه العبث بعقول الطلاب وإدخالهم في الصراعات السياسية والمناكفات الحزبية والمناطقية، وأن الوزارة لن تسمح بتسميم عقول الطلاب وتفخيخ مناهجهم، وأن الستار انسدل عن خطط ما يسمى بالانتقالي بعدما أعلن نيته تعديل المناهج الدراسية وسبغها بالمناطقية.

كما أكد المصدر أن خطوة كهذه ستقابل باستنكار واسع من قبل أبناء الوطن، مختتماً بالقول: إن هناك تشابه بين خطوات الانتقالي والحوثيين الذين بدأوا بالانقلاب على الشرعية ثم سعوا لتغيير المناهج، وهذا يؤكد الخطر المحدق بجيل اليمن المستقبلي، فدائما ما تسعى المليشيات المسلحة إلى غزو أدمغة الطلاب ليكونوا أدوات عنف لتحقيق أغراضهم دون مراعاة أو احترام لكل القوانين والمواثيق الدولية.

وكان ما يسمى بالمجلس الانتقالي الجنوبي،(الانفصالي) قد دشن امس الثلاثاء، عمل ما أطلق عليها "دائرة تنظيم وتنضيد المناهج الدراسية"، بهدف مراجعة وتعديل المناهج الدراسية، بما يتلاءم مع توجهات المجلس الشيطانية التي تستهدف العقيدة وقيمها الوطنية.