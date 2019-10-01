مقاتلات التحالف تنفذ ضربات جوية مركزة ضد «الحوثيين»

الأربعاء 23 أكتوبر-تشرين الأول 2019 الساعة 10 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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استهدفت مقاتلات تحالف دعم الشرعية، اليوم الأربعاء، مخزن أسلحة لمليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران، في مديرية عبس شمالي محافظة حجة.

وذكر موقع الجيش سبتمبر نت بأن الغارات دمرت مخزن الأسلحة، في مزارع الجر، بمديرية عبس.

كما استهدفت الغارات تجمعات ومواقع للمليشيا الحوثية، في منطقة "الطينة"، شمالي المديرية ذاتها، مما أدى سقوط قتلى وجرحى في صفوف المليشيا، وتدمير آليات تابعة لها.