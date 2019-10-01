مقاتلات التحالف تنفذ ضربات جوية مركزة ضد «الحوثيين» الجيش يعلن نتائج هجوم خاطف نفذه اليوم ضد «الحوثيين» من ثلاثة محاور بـ«صعدة» قيادات عسكرية بارزة من قوات ”طارق صالح“ تصل صنعاء (أسماء) إنجاز جديد للجنة الأممية بـ«الحديدة» و«غريفيث»يؤكد:هذه الخطوة تعزّز التهدئة في مناطق التوتر وتنقذ الأرواح عاجل. امر ملكي يطيح بوزير الخارجية السعودي من منصبه عاجل: قرار جمهوري بتعيين ”بن دغر“ في منصب جديد الحوثيون يعلنون عن ”صفقة جديدة“ ابرموها مع ”الشرعية“ شاهد.. نجاة فنانة خليجية شهيرة من الموت بأعجوبة فنانة لبناية شهيرة تكشف مؤامرة على الربيع اللبناني يشارك فيها رؤساء فضائيات الاعلان رسميا عن ”حدث تاريخي“ خلال أيام بين إيران والسعودية سيخفف التوتر بين البلدين ويحسن علاقتهما
شنت وحدات من الجيش الوطني مسنودة بطيران تحالف دعم الشرعية، صباح اليوم الأربعاء، هجوما مباغتاً على مواقع المليشيات الحوثية في مديرية الصفراء بمحافظة صعدة.
ونقل "المركز الإعلامي للقوات المسلحة" عن قائد لواء حرب واحد العميد جبر الغنيمي أن قوات الجيش الوطني باغتت فجر اليوم عناصر المليشيات الإنقلابية في جبهة النقعة وجبال عار بهجوم خاطف من ثلاثة محاور قتاليه .
وأضاف العميد الغنيمي أن الهجوم الذي نفذته وحدات من لواء حرب واحد تمكنت قوات الجيش على إثره من قطع خطوط إمداد المليشيات الإنقلابية بين جبال عار وجبهة النقعة التي تتخذها المليشيات مركز دعم وإسناد لعناصرها في جبال عار.
وأوضح قائد لواء حرب واحد أن الهجوم الذي نفذته قوات الجيش تعمدت قوات الجيش فيه مباغتة المليشيات الإنقلابية أثناء تحضيرها لهجوم ضد قوات الجيش الوطني مؤكدا أن فرق الإستطلاع باللواء كانت قد رصدت منذ يومين هذه التحضيرات والإستعدادات للمليشيات.
وكانت قوات الجيش الوطني قد تمكنت من افشال محاولة التفاف كبيرة في مديرية الملاحيظ وكبدت مليشيا الحوثي خسائر كبيرة.