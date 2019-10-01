الجيش يعلن نتائج هجوم خاطف نفذه اليوم ضد «الحوثيين» من ثلاثة محاور بـ«صعدة»

الأربعاء 23 أكتوبر-تشرين الأول 2019 الساعة 10 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

عدد القراءات 697

شنت وحدات من الجيش الوطني مسنودة بطيران تحالف دعم الشرعية، صباح اليوم الأربعاء، هجوما مباغتاً على مواقع المليشيات الحوثية في مديرية الصفراء بمحافظة صعدة.

ونقل "المركز الإعلامي للقوات المسلحة" عن قائد لواء حرب واحد العميد جبر الغنيمي أن قوات الجيش الوطني باغتت فجر اليوم عناصر المليشيات الإنقلابية في جبهة النقعة وجبال عار بهجوم خاطف من ثلاثة محاور قتاليه .

وأضاف العميد الغنيمي أن الهجوم الذي نفذته وحدات من لواء حرب واحد تمكنت قوات الجيش على إثره من قطع خطوط إمداد المليشيات الإنقلابية بين جبال عار وجبهة النقعة التي تتخذها المليشيات مركز دعم وإسناد لعناصرها في جبال عار.

وأوضح قائد لواء حرب واحد أن الهجوم الذي نفذته قوات الجيش تعمدت قوات الجيش فيه مباغتة المليشيات الإنقلابية أثناء تحضيرها لهجوم ضد قوات الجيش الوطني مؤكدا أن فرق الإستطلاع باللواء كانت قد رصدت منذ يومين هذه التحضيرات والإستعدادات للمليشيات.

وكانت قوات الجيش الوطني قد تمكنت من افشال محاولة التفاف كبيرة في مديرية الملاحيظ وكبدت مليشيا الحوثي خسائر كبيرة.