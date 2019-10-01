قيادات عسكرية بارزة من قوات ”طارق صالح“ تصل صنعاء (أسماء)

الأربعاء 23 أكتوبر-تشرين الأول 2019 الساعة 10 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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اعلنت مليشيا الحوثي الانقلابية، الاربعاء 23 اكتوبر/تشرين الأول، عن وصول قيادات عسكرية تابعة لقوات طارق صالح، المتمركزة في الساحل الغربي، الى العاصمة صنعاء.

ونشر عضو ما يسمى بـ”المكتب السياسي“ لمليشيا الحوثي "محمد ناصر البخيتي"، أسماء قيادات عسكرية بارزة كانت في صفوف قوات ”حراس الجمهورية“ التي يقودها العميد طارق نجل شقيق الرئيس الراحل علي صالح، وصلت الى صنعاء.

وأسماء القادة اللذين قال ”البخيتي“ انهم ”كوكبة من العائدين لحضن الوطن“، هم:

١- العميد محمد غانم الحميري.

٢- ملازم أول نوح الحدا، استخبارات طارق صالح جبهة الساحل الغربي.

٣- ملازم أول اياد العميسي، استخبارت طارق صالح جبهة الساحل الغربي.

٤- يحيى البخيتي قوات طارق صالح جبهة الساحل الغربي.

٥- عبد القادر حرمل، اللواء الخامس حراس الجمهورية جبهة الساحل الغربي.

٦- محمد المرهبي، اللواء الأول حراس الجمهورية جبهة الساحل الغربي.