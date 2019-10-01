إنجاز جديد للجنة الأممية بـ«الحديدة» و«غريفيث»يؤكد:هذه الخطوة تعزّز التهدئة في مناطق التوتر وتنقذ الأرواح  

الأربعاء 23 أكتوبر-تشرين الأول 2019 الساعة 10 مساءً / مأرب برس- الحديدة

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رحب المبعوث الأممي إلى اليمن "مارتن غريفيث" اليوم الأربعاء، بنشر نقاط مراقبة وقف إطلاق النار في محافظة "الحديدة" غربي اليمن،

وقال "غريفيث" في تدوينة على حسابه في "تويتر: ان من شأن هذه الخطوة أن تعزّز التهدئة في مناطق التوتر وتنقذ الأرواح".

فيما دعا رئيس لجنة تنسيق إعادة الانتشار الفريق "أبهيجيت جوها" إلى الحد من الخطابات المؤججة وتقديم الدعم الكامل لعملية المراقبة.

وكانت لجنة المراقبة التابعة للأمم المتحدة،قد تمكنت اليوم الأربعاء، من نشر خامس نقطة مراقبة لوقف إطلاق النار بين قوات الشرعية ومليشيا الحوثي الانقلابية في محافظة الحديدة، غربي اليمن.

وقال الاعلام العسكري التابع للقوات المشتركة في بيان مقتضب إن لجنة الرقابة الأممية برئاسة الجنرال الهندي ابهيجيت جوها تمكنت من تثبيت نقطة الارتباط المشتركة الخامسة في مدينة الحديدة.

وأشار البيان إلى أن اللجنة الأممية قامت بتثبيت النقطة الخامسة في سيتي ماكس بشارع صنعاء شرق مدينة الحديدة والتي تم إضافتها لتكون هي أخر نقاط الإرتباط المشتركة في مدينة الحديدة.