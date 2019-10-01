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عاجل. امر ملكي يطيح بوزير الخارجية السعودي من منصبه

الأربعاء 23 أكتوبر-تشرين الأول 2019 الساعة 09 مساءً / مارب برس - مارب
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‏صدر الليلة قرار ملكي بإعفاء وزير الخارجية ابراهيم العساف من منصبه ‎

‏كما صدر أمر ملكي بتعيين فيصل بن فرحان بن عبدالله وزيرا للخارجية ‎ السعودية. 

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