مقاتلات التحالف تنفذ ضربات جوية مركزة ضد «الحوثيين» الجيش يعلن نتائج هجوم خاطف نفذه اليوم ضد «الحوثيين» من ثلاثة محاور بـ«صعدة» قيادات عسكرية بارزة من قوات ”طارق صالح“ تصل صنعاء (أسماء) إنجاز جديد للجنة الأممية بـ«الحديدة» و«غريفيث»يؤكد:هذه الخطوة تعزّز التهدئة في مناطق التوتر وتنقذ الأرواح عاجل. امر ملكي يطيح بوزير الخارجية السعودي من منصبه عاجل: قرار جمهوري بتعيين ”بن دغر“ في منصب جديد الحوثيون يعلنون عن ”صفقة جديدة“ ابرموها مع ”الشرعية“ شاهد.. نجاة فنانة خليجية شهيرة من الموت بأعجوبة فنانة لبناية شهيرة تكشف مؤامرة على الربيع اللبناني يشارك فيها رؤساء فضائيات الاعلان رسميا عن ”حدث تاريخي“ خلال أيام بين إيران والسعودية سيخفف التوتر بين البلدين ويحسن علاقتهما
صدر الليلة قرار ملكي بإعفاء وزير الخارجية ابراهيم العساف من منصبه
كما صدر أمر ملكي بتعيين فيصل بن فرحان بن عبدالله وزيرا للخارجية السعودية.