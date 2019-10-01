عاجل: قرار جمهوري بتعيين ”بن دغر“ في منصب جديد

الأربعاء 23 أكتوبر-تشرين الأول 2019 الساعة 09 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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صدر، اليوم الاربعاء 23 اكتوبر/تشرين الاول، قرار رئيس الجمهورية رقم (111) لسنة 2019م، قضت المادة الأولى منه بتعيين د. أحمد عبيد بن دغر مستشاراً لرئيس الجمهورية.

وقضت المادة الثانية والأخيرة من هذا القرار العمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

ونهاية اكتوبر/تشرين الأول من العام المنصرم، اطاح الرئيس هادي أطاح ببن دغر من منصبه السابق كرئيس للوزراء، واحاله إلى التحقيق متهما إياه بالتقصير.