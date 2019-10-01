الحوثيون يعلنون عن ”صفقة جديدة“ ابرموها مع ”الشرعية“

الأربعاء 23 أكتوبر-تشرين الأول 2019 الساعة 08 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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أعلنت مليشيا الحوثي الانقلابية، اليوم الأربعاء 23 اكتوبر/تشرين الأول، تنفيذ صفقة جديدة لتبادل الأسرى مع الجيش الوطني التابع للحكومة الشرعية المعترف بها دوليا.

وقال رئيس لجنة شؤون الأسرى التابعة للحوثيين وعضو وفدهم المفاوض، في تغريدة على "تويتر"، إن الجماعة "حررت 9 من أسراها بعمليتي تبادل في جبهتي الجوف (شمال اليمن) ولحج (جنوب البلاد)".

وأكد أن عمليتي تبادل الأسرى مع الجيش الوطني في جبهتي الجوف ولحج، نفذتا عبر وساطة محلية.

ويأتي ذلك عقب خمسة أيام، من إعلان المليشيا، تحرير 19 من أسراها بصفقة تبادل مع الجيش الوطني في جبهة مأرب شمال شرقي اليمن.

وخلال العامين الماضيين، نفذ الجيش الوطني التابع للحكومة الشرعية ونليشيا الحوثي، صفقات تبادل أسرى ورفات، عبر وساطات محلية وقبلية، تم خلالها الإفراج عن العشرات من الطرفين.