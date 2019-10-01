شاهد.. نجاة فنانة خليجية شهيرة من الموت بأعجوبة

الأربعاء 23 أكتوبر-تشرين الأول 2019 الساعة 08 مساءً / مأرب برس-مارب

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بعد أيام من تعرض ابنها للطعن من أحد زملائه في المدرسة، نجت الفنانة الكويتية، هنادي الكندري، من الموت بأعجوبة، بعد تعرضها لحادث سير.

ونشر أحد الحاسبات علي الإنستغرام مقطع يرصد الحادثة، وعلقت الفنانة: "أعوذ بالله.. عين ما صلت على النبي"، مرجعة سبب الحادثة إلى تعرضها للحسد.