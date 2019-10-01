مسؤول أممي: طفل يمني دون الخامسة يموت كل 12 دقيقة

الأربعاء 23 أكتوبر-تشرين الأول 2019 الساعة 06 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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أفاد مسؤول أممي، الأربعاء 23 اكتوبر/تشرين الأول، بأن طفلا تحت سن الخامسة يموت كل 12 دقيقة في اليمن.

وذكر "أخيم شتاينر"، ممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في اليمن، في تغريدة على "تويتر" رصدها ”مأرب برس“، أن "طفلا في عمر أقل من 5 سنوات يموت كل 12 دقيقة باليمن".

وأضاف أن "معظمهم يموتون نتيجة نقص المياه والتغذية الأساسية والرعاية الصحية والأدوية بسبب النزاع".

وشدد المسؤول الأممي على أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يعمل مع "شركاء الأعمال والخدمات الإنسانية" من أجل بناء السلام في اليمن.

وقبل أقل من أسبوع، أعلن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أن نسبة الفقر في اليمن ارتفعت إلى 75% مقارنة بـ47% خلال عام 2014.

ومنذ قرابة 5 أعوام يشهد اليمن صراعا مسلحا بين القوات الموالية للحكومة الشرعية المدعومة بالتحالف العسكري بقيادة السعودية من جهة، ومليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، من جهة أخرى، ما خلف واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.