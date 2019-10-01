رسالة خطية من أمير الكويت إلى الملك سلمان هذه تفاصيلها

الأربعاء 23 أكتوبر-تشرين الأول 2019 الساعة 06 مساءً / مأرب برس - وكالات

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أرسل أمير الكويت صباح الأحمد الصباح، رسالة خطية إلى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز.

ونشرت صحيفة "الراي" الكويتية أن الشيخ صباح الخالد، مبعوث الأمير ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية قام بتسليم رسالة خطية إلى العاهل السعودي.

​وأشارت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" إلى أن الرسالة "تضمنت العلاقات الأخوية الراسخة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين وسبل دعمها وتعزيزها في شتى المجالات وعلى كل الأصعدة والقضايا ذات الاهتمام المشترك وآخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية".

​ولفتت إلى أن الدكتور إبراهيم العساف، وزير الخارجية السعودي، كان في استقبال مبعوث الأمير لدى وصوله إلى المملكة.

وأشار الموقع إلى أن مبعوث أمير الكويت سيتوجه إلى البحرين لتسليم رسالة خطية إلى الملك حمد بن عيسى آل خليفة.