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الرئيس الجيبوتي: أزمة اليمن تشغلنا كثيرا ولدينا رؤية للاستقرار

الأربعاء 23 أكتوبر-تشرين الأول 2019 الساعة 06 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار
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قال رئيس جيبوتي إسماعيل عمر جيلي، اليوم الاربعاء 23 اكتوبر/تشرين الأول، أن أزمة اليمن تشغل حيزا كبيرا من الاهتمام الجيبوتي نظرا للقرب الجغرافي بين البلدين.

وفي تصريحات صحفية على هامش القمة (الروسية ـ الافريقية)، في سوتشي قال جيلي: "هنا أيضا لدينا رؤية لتحقيق الأمن والاستقرار في المياه الدولية وحماية الملاحة البحرية، فهذا مهم جدا للتجارة الدولية“.

وتابع: ”تشغلنا أزمة اليمن كثيرا خاصة أن هناك الكثير من المهاجرين غير الشرعيين من دول إثيوبيا والصومال وأريتريا، الذين ينطلقون من مياه جيبوتي باتجاه اليمن والسعودية“.

وأكد ان بلاده تعمل جاهدة على مراقبة الحدود البحرية لحماية أرواح المهاجرين، مشيرا الى انه وبالأمس تم إنقاذ 70 مهاجرا كانوا على متن قارب للهجرة.

وانطلقت، اليوم الأربعاء 23 أكتوبر/ تشرين الأول، قمة روسيا – أفريقيا وهي القمة الأولى من نوعها، التي يستضيفها منتجع سوتشي حيث يتم توقيع العديد من الاتفاقيات بين روسيا والدول الأفريقية المشاركة في القمة.

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