من هو المقاتل الذي بعث الرئيس هادي برقية عزاء في استشهاده ووصف أسرته بالمناضلة؟

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بعث الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية ، اليوم الاربعاء، برقية عزاء ومواساة الى اسرة يمنية في استشهاد احد ابنائها في مواجهات مع الحوثيين بجبهة الضالع (جنوبي اليمن).
ونشرت وكالة سبأ تعزية الرئيس هادي الى المناضل يحيى الشوبحي وذلك في استشهاد نجله أنور الشوبحي في جبهة الضالع .
وقالت الوكالة ان «انور يعد ثالث شهيد تقدمه هذه الأسرة المناضلة».
وأشار الرئيس في برقيته الى التضحيات التي قدمتها أسرة الشوبحي في معارك العزة والكرامة والدفاع عن الأرض والعرض في مواجهة قوى التمرد والانقلاب من المليشيات الحوثية الايرانية.
وعبر الرئيس عن خالص العزاء والمواساة بهذا المصاب الأليم مبتهلاً للمولى عز وجل ان يتغمده بواسع رحمته وان يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
وبحسب ما جمعه مأرب برس من معلومات عن اسرة الشوبحي فإن انور هو نجل يحيى الشوبحي والملقب بـ"أبو الشهداء" استشهد امس الثلاثاء خلال مواجهات مع مليشيات الحوثي شمالي الضالع.
وتقول المعلومات المتوفرة، أن أنور الشوبحي هو الابن الثالث للمناضل يحيى الشوبحي، الذين استشهدوا في جبهات القتال وهم يقاتلون في صفوف الشرعية.
وأنور الشوبحي هو شقيق القائد شلال الشوبحي واخيهما الآخر مازن الشوبحي وجيمهم استشهدوا خلال مواجهات مع مليشيات الحوثي في جبهات القتال شمالي الضالع.