قوات عسكرية ضخمة تصل ”عدن“ بعد ساعات من انسحاب الإمارات من أكبر قاعدة عسكرية أنشأتها في المدينة

الأربعاء 23 أكتوبر-تشرين الأول 2019 الساعة 06 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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أفادت تقارير اعلامية، الاربعاء 23 اكتوبر/تشرين الأول، بوصول تعزيزات عسكرية سعودية، إلى العاصمة المؤقتة عدن جنوبي اليمن، وذلك بالتزامن مع سحب الإمارات لقوات ومعدات عسكرية تابعة لها من عدة مناطق استراتيجية بالمدينة الساحلية.

ونقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية عن مصدر بالسلطة المحلية بمحافظة عدن قوله إن عشرات من الجنود السعوديين وصلوا على متن طائرة نقل عسكرية إلى مطار عدن الدولي.

وأضاف المصدر أنه من المقرر وصول تعزيزات سعودية إضافية إلى عدن للانتشار، لتحل محل القوات الإماراتية التي انسحبت.

وأشار إلى أن القوات السعودية ستتخذ من معسكر التحالف العربي في مديرية البريقة غرب عدن، وقاعدة العند الجوية في محافظة لحج (60 كم شمال عدن) مقرا لها.

وأمس الثلاثاء، أكدت تقارير أن الإمارات سحبت كافة أسلحتها ومعداتها العسكرية من مقر التحالف العربي بمدينة البريقة "غربي عدن"، بحضور ضباط سعوديين وإماراتيين وبعض قيادات المقاومة الجنوبية.

وأضافت التقارير أن الإمارات أفرغت كل الأشياء المتعلقة بها من مقر التحالف، بما في ذلك أجهزة الاتصال وبعض المعدات الثقيلة التي تستخدم في أغراض مدنية، كسيارات الإسعاف والماكينات المستخدمة في شق الطرقات.

وقبل 3 أيام، تم إيقاف أعمال ونشاط هيئة الهلال الأحمر الإماراتي في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، تزامنا مع انتشار قوات سعودية في عدد من المواقع الاستراتيجية بالمدينة منذ الأسبوع الماضي.