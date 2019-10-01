قائد لواء «حرب 1» يزف بشارات النصر من صعدة ويكشف مستجدات المعارك وما قامت به «مروحيات التحالف»

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حقق الجيش الوطني مسنودا بمقاتلات ومدفعية التحالف تقدمات واسعة اليوم الاربعاء، في جبهة الرزامات في النقعة بصعدة معقل الحوثيين (شمال اليمن)
وقال قائد (لواء حرب1) العميد محمد الغنيمي لوكالة (سبأ) الرسمية ان قوات الجيش الوطني حققت تقدمات استراتيجية بقطع خط الامداد الواصل بين مفرق قرى "عار" و "النقعة" ودك تحصينات الميليشيا وتكبيدها خسائر في الارواح والعتاد.
وأشار العميد الغنيمي الى ان مروحيات التحالف قصفت معسكر تحشيد وتدريب تابع للميليشيا في النقعة بقصف مكثف، فيما تقدمت قوات اللواء تحت غطاء المدفعية والطيران، ودمرت المواقع التي كانت تتخذها الميليشيات مركزاً للتدريب والإسناد.
وبحسب العميد الغنيمي لا تزال العمليات العسكرية مستمرة بين قوات الجيش الوطني ومليشيا الحوثي الانقلابية في الخط الفاصل بين (النقطة وعار).