أبرز المناطق العسكرية تعلن موقفا حاسما من الشرعية والتمرد والميسري يكشف عن توجيهات أصدرها الرئيس أردوغان قلب الموازين على رؤوسهم.. روسيا تحذر الأكراد وتطالبهم بالانسحاب فورا السعودية تغضب الشرعية والأخيرة تطلب منها توضيحا .. لجنة علي محسن محبطة والامارات تعرقل الاتفاق ومصادر تكشف أبرز نقاط الخلاف اتفاقات موقعة وضباط من الشرعية والحوثيين في نقاط مشتركة لأول مرة .. «غريفيث» يرحب و «جوها» يوجه دعوة تفاصيل مصرع قائد عمليات لواء الصماد وعشرات الحوثيين بيان عاجل موجه لأمير الكويت للتدخل فورا بسبب "الأوضاع الملتهبة مصادر مطلعة تفضح الامارات وتكشف المستور وتحذر من خدعة كبرى بشأن انسحابها .. أسلحة نوعية تصل الانتقالي ودعم للحوثيين وتحضير لهجوم عسكري على قوات الشرعية الأغنام تغزو شوارع العاصمة الإسبانية مدريد ! التاكسي الطائر يحلق في سماء سنغافورة هربا من زحمة السير حزب الله.. الظهير العربي في تمرير مشاريع إيران
أكد نائب رئيس الوزراء اليمني وزير الداخلية المهندس احمد الميسري اليوم الاربعاء على عدم التفريط في السيادة الوطنية واهداف الثورة اليمنية.
وقال خلال لقاءه اليوم بضباط وصف المنطقة العسكرية الاولى بسيئون بحضور وزير النقل صالح الجبواني " ان المنطقة العسكرية الاولى تعتبر لبنة الجيش الوطني وقد استطاعت وحداتها العسكرية الحفاظ على تماسكها وعتادها وعدتها و استمرارها في اداء مهامها العسكرية الى جانب تحمل مهام امنية شكلت عبء عليها رغم ظرف استثنائي تمر به البلاد وتعرض جيشها الوطني خلاله لتدمير واستقطاب ممنهج بعد انقلاب مليشيا الحوثي على الدولة".
واشار الميسري الى ان رئيس الجمهورية المشير عبدربه منصور هادي وجه بمعالجة الاشكاليات التي تواجه المنطقة الاولى وفي مقدمتها صرف الرواتب المتأخرة.. مؤكدا انه ومحافظ البنك المركزي يواصلان استكمال اجراءات تلك المعالجات تمهيدا لعملية الصرف.
ورحب الميسري بجهود دول التحالف العربي في معالجة وانهاء أعمال التمرد التي شهدتها البلاد مؤخرا ، مشددا على بناء جيش وفق اسس وطنية ، بعيدا عن أي املاءات وتدخلات من أي اطراف داخلية أو خارجية .
بدوره قال قائد المنطقة العسكرية الاولى اللواء الركن صالح طيمس ان وحدات المنطقة ستظل الصخرة التي تتحطم عليها جميع المؤامرات والفتن التي تحاك ضد اليمن، مجددا العهد في الحفاظ على المكتسبات الوطنية وحمايتها مهما كلفها ذلك من تضحيات.
وشدد طميس على اسناد المهام الامنية والعسكرية للوحدات المنضوية تحت اطار الدولة و رفض اي تشكيلات مسلحة خارج اطار الدولة.