أبرز المناطق العسكرية تعلن موقفا حاسما من الشرعية والتمرد والميسري يكشف عن توجيهات أصدرها الرئيس

الأربعاء 23 أكتوبر-تشرين الأول 2019 الساعة 04 مساءً / مأرب برس-تغطيات خاصة

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أكد نائب رئيس الوزراء اليمني وزير الداخلية المهندس احمد الميسري اليوم الاربعاء على عدم التفريط في السيادة الوطنية واهداف الثورة اليمنية.

وقال خلال لقاءه اليوم بضباط وصف المنطقة العسكرية الاولى بسيئون بحضور وزير النقل صالح الجبواني " ان المنطقة العسكرية الاولى تعتبر لبنة الجيش الوطني وقد استطاعت وحداتها العسكرية الحفاظ على تماسكها وعتادها وعدتها و استمرارها في اداء مهامها العسكرية الى جانب تحمل مهام امنية شكلت عبء عليها رغم ظرف استثنائي تمر به البلاد وتعرض جيشها الوطني خلاله لتدمير واستقطاب ممنهج بعد انقلاب مليشيا الحوثي على الدولة".

واشار الميسري الى ان رئيس الجمهورية المشير عبدربه منصور هادي وجه بمعالجة الاشكاليات التي تواجه المنطقة الاولى وفي مقدمتها صرف الرواتب المتأخرة.. مؤكدا انه ومحافظ البنك المركزي يواصلان استكمال اجراءات تلك المعالجات تمهيدا لعملية الصرف.

ورحب الميسري بجهود دول التحالف العربي في معالجة وانهاء أعمال التمرد التي شهدتها البلاد مؤخرا ، مشددا على بناء جيش وفق اسس وطنية ، بعيدا عن أي املاءات وتدخلات من أي اطراف داخلية أو خارجية .

بدوره قال قائد المنطقة العسكرية الاولى اللواء الركن صالح طيمس ان وحدات المنطقة ستظل الصخرة التي تتحطم عليها جميع المؤامرات والفتن التي تحاك ضد اليمن، مجددا العهد في الحفاظ على المكتسبات الوطنية وحمايتها مهما كلفها ذلك من تضحيات.

وشدد طميس على اسناد المهام الامنية والعسكرية للوحدات المنضوية تحت اطار الدولة و رفض اي تشكيلات مسلحة خارج اطار الدولة.