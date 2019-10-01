اتفاقات موقعة وضباط من الشرعية والحوثيين في نقاط مشتركة لأول مرة .. «غريفيث» يرحب و «جوها» يوجه دعوة

الأربعاء 23 أكتوبر-تشرين الأول 2019 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-متابعات

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رحب المبعوث الأممي إلى اليمن "مارتن غريفيث" اليوم الأربعاء، بنشر نقاط مراقبة وقف إطلاق النار في محافظة "الحديدة" غربي اليمن، فيما دعا رئيس لجنة تنسيق إعادة الانتشار الفريق "أبهيجيت جوها" إلى الحد من الخطابات المؤججة وتقديم الدعم الكامل لعملية المراقبة.

وقال "غريفيث" في تدوينة على حسابه في "تويتر"، "أرحّب بقيام الأطراف اليمنية بإنشاء أربع نقاط مشتركة للمراقبة ونشر ضباط ارتباط فيها على طول الخطوط الأمامية لمدينة الحُديدة في اليمن".

وأضاف "من شأن هذه الخطوة أن تعزّز التهدئة في مناطق التوتر وتنقذ الأرواح".

بدوره رحب رئيس لجنة تنسيق إعادة الانتشار الفريق "أبهيجيت جوها" في بيان، "بقيام الأطراف اليمنية بإنشاء نقاط المراقبة الأربعة على طول الخطوط الأمامية لمدينة الحُديدة".

وأضاف البيان أن "جوها" خلال الأيام الأربعة الماضية، "أشرف على عملية توصل الطرفان الى اتفاقات نهائية مدونة في جميع المواقع الأربعة على الأرض ونشر ضباط الارتباط في كل نقطة من نقاط المراقبة".

وتابع البيان "يأتي إنشاء مراكز المراقبة هذه، المصممة لتيسير القيام بعملية التهدئة بنحوٍ مباشر بين الأطراف في مناطق التوتر التي تعتبر عرضة للنزاع، عقب الاتفاقات التي توصل إليها الطرفان خلال الاجتماعات المشتركة السابقة للجنة تنسيق إعادة الانتشار".

ولفت إلى أن "نقاط المراقبة تعمل بالتعاون مع مركز العمليات المشترك لآلية التهدئة وتعزيز وقف إطلاق النار الذي تم إنشاؤه مؤخرًا وتفعيله على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع بدعمٍ من بعثة الأمم المتحدة".

وحث "جوها" "الأطراف على تقديم الدعم الكامل لعملية المراقبة والاتصال والآلية لتعزيز وقف إطلاق النار والتهدئة من أجل إنقاذ الأرواح".

ودعا جميع الأطراف إلى الحد من الخطابات المؤججة ودعم الجهود المبذولة للحفاظ على وقف إطلاق النار في الحُديدة.

وكانت لجنة المراقبة التابعة للأمم المتحدة برئاسة الجنرال الهندي "جوها"، قد نشرت أمس آخر نقاط المراقبة، جنوبي مدينة الحديدة غربي اليمن، بعد أن نشرت ثلاث نقاط مراقبة، تضم ضباطاً من القوات المشتركة ومليشيات الحوثي والأمم المتحدة، في مناطق كيلو 8 وكيلو 13 ومدينة الصالح شرقي مدينة الحديدة.

وتراجعت وتيرة المواجهات والقصف المتبادل في ضواحي شرق وجنوب مدينة الحديدة بعد نشر نقاط المراقبة، لكن المعارك والهجمات مستمرة بين الطرفين في مديريات حيس والتحيتا والدريهمي جنوبي المحافظة.