عاجل : مصادر مطلعة تفضح الامارات وتكشف المستور وتحذر من خدعة كبرى بشأن انسحابها .. أسلحة نوعية تصل الانتقالي ودعم للحوثيين وتحضير لهجوم عسكري على قوات الشرعية

الأربعاء 23 أكتوبر-تشرين الأول 2019 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- خاص

عدد القراءات 2764

كشفت مصادر عسكرية مطلعة اليوم الاربعاء ان دولة الامارات تمارس خدعة كبيرة لمغالطة وتظليل الرأي العام الدولي بشأن حقيقة انسحابها من العاصمة المؤقتة عدن ومحافظات اخرى كسقطرى وحضرموت .

وقالت المصادر لمأرب برس ان الامارات تنسحب شكليا لتظهر للراي العام الدولي انها انسحبت من اليمن وبالتالي الهروب بنفسها لاحقا من اي تبعات.

في مقابل هذا الانسحاب الشكلي؛ اكدت المصادر ان الامارات مستمرة في تجنيد عناصر مايسمى المجلس الانتقالي وارسال اسلحة حديثة لهم بينها صواريخ حرارية .

وكشفت مصادرنا بان هذا الدعم يهدف للاعداد لهجوم عسكري كبير علي قوات الجيش اليمني في محافظتي ابين وشبوة.

والى جانب دعمها الانفصاليين اشارت المصادر الى ان الامارات تقوم كذلك بتزويد الحوثيين باسلحة بطرق ووسائل مختلفة.

وخلال الايام الماضية تداولت وسائل اعلام محلية وعربية وعالمية اخبارا حول انسحاب الامارات من قواعد ومقار ومواقع عسكرية ابرزها مقر قيادة التحالف في البريقة بعدن ، وانسحابات مماثلة في حضرموت ، وتسليم تلك المواقع لقوات سعودية.

وتسبق هذه التحركات ، تسويات سيتضمنها اتفاق مرتقب ترعاه السعودية بين الحكومة الشرعية وما يسمى المجلس الانتقالي تعود بموجبة الشرعية الى عدن مع منح الانتقالي حقائب وزارية.